FESDOM terá espetáculos gratuitos de jazz, choro e percussão neste final de semana

Nesta sexta, sábado e domingo tem apresentação musical gratuita no Teatro Municipal, como parte da programação do Festival de Música de Dourados (FESDOM).

Na sexta-feira, às 20 horas, tem apresentação do grupo Dourajazz, banda formada por músicos de Dourados. O projeto foi idealizado pelo baixista Alan Almeida, com a participação de Rogério Machado (saxofone), Rogério Duarte (trompete), André Mattos e Gessica Keylla (teclado/piano), Maurel Stein (guitarra), e Willian Grando (bateria.

No sábado, dia 5, também às 20 horas, haverá apresentação do grupo do Rio Grande do Sul, Musi’Art. A banda toca músicas de choro, um gênero musical que caiu no esquecimento cultural, mas fez muito sucesso entre 1940 e 1960. A banda é composta por uma cantora, e músicos que tocam dois cavaquinhos, violão, clarinete e percussão.

Após a apresentação do Musi’Art, a Camerata Douradense vai se apresentar executando músicas de diversos gêneros musicais, do popular ao erudito. A Camerata é composta por músicos da cidade, sob coordenação do violinista José Ruivo Netto (UEMS) e da maestrina e violoncelista Thaís Costa (UFGD).

No domingo acontece um concerto de percussão, com o grupo campograndense Luz, Poesia e Tambor, que trabalha com esses três elementos para despertar a curiosidade e a atenção do público. Confira um trecho da apresentação no site do festival: https://www.fesdom.com/luz-poesia-e-tambor.

FESDOM

O Festival Douradense de Música (FESDOM) traz para Dourados shows, concertos e intervenções de diferentes gêneros como música clássica, jazz, samba e choro. Além das apresentações que acontecem no Teatro Municipal, o festival oferece cursos, oficinas e espetáculos em diferentes locais da cidade como o Parque dos Ipês, na Feira Central e no espaço Sucata Cultural.

O FESDOM é uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados, com investimento do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, além das parcerias com a Secretaria de Cultura do Município de Dourados, Casa de Cultura da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul e do Casulo Espaço de Cultura e Arte.

Para conferir toda programação do evento, acesse: https://www.fesdom.com/programacao.

