Grupo da Medicina Preventiva participa de curso sobre acompanhante de parto

O encontro acontece uma vez por mês e aborda temas relacionados a gestação

O grupo Amor Pleno, composto por gestantes, da Medicina Preventiva da Unimed de Andradina participou de um curso sobre Acompanhamento de Parto, nesta quarta-feira, 02, ministrado pelo enfermeiro obstetra, Nilson Silveira Lisboa.

Durante a palestra foi apresentado a todas as participantes a importância do acompanhante e sua função, orientações em relação aos tipos de parto e estimulação do parto normal. “Foi muito gratificante poder compartilhar com as futuras mamães esse momento e passar um pouco do meu aprendizado para elas, estou muito feliz”, finalizou o palestrante.

Ao final do curso todas foram presenteadas com um trocador de fraldas.

Medicina Preventiva

A equipe de Medicina Preventiva é um grupo multidisciplinar, composto por profissionais de várias áreas, nutricionista, psicóloga, enfermeira, além da participação de todos os médicos cooperados que atuam no apoio aos grupos.

Todas as atividades são desenvolvidas nos grupos: Amor Pleno, para gestantes, Equilíbrio e Saúde, para portadores de doenças crônicas, Vida Leve, para emagrecimento, Saúde em Dia ( Educação em Diabetes), Planejamento Familiar, para quem tem interesse em realizar procedimentos contraceptivos definitivos.

Para fazer parte de nossos grupos entre em contato com a Medicina Preventiva pelo telefone: 3702 4000 ramal 4040 ou 4031.

