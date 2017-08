Assembléia Legistiva de MS: Apresentação do relatório da saúde do 1º quadrimestre de 2017

Prezados,



A Assembleia Legislativa realiza nesta sexta-feira (4/8), a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a apresentação do relatório detalhado da saúalede do 1º quadrimestre de 2017. A proposição da reunião é da Comissão da Saúde, que tem como presidente o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), vice-presidente deputado Felipe Orro (PSDB) e como membros os deputados Cabo Almi (PT), George Takimoto (PDT) e Mara Caseiro (PSDB).