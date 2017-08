Perdeu o Fies? Confira alternativa para entrar na faculdade AGORA com financiamento sem juros

Estudantes têm até 31 de agosto para aproveitar a taxa juro zero em instituições de ensino parceiras do PRAVALER, como Estácio, Mauricio de Nassau, UNA e Multivix

O FIES encerrou suas inscrições, mas quem não foi contemplado pelo programa ainda tem uma boa chance de ingressar na faculdade já neste semestre financiando a mensalidade com parcelas que cabem no bolso. O Feirão Juro Zero do PRAVALER, maior programa de crédito universitário privado do Brasil, oferece até 31 de agosto crédito universitário sem juros ao longo de todo o financiamento. Em algumas instituições, a oportunidade se estende também aos veteranos.

Instituições de ensino de todo o País estão participando do Feirão, como Estácio, Mauricio de Nassau, UNA, UniBH, Multivix, Faculdade Guararapes, Metodista e Cruzeiro do Sul.

“Com o feirão, levamos aos estudantes um meio rápido e fácil de realizar e manter o sonho da faculdade, permitindo aos estudantes começar a pagar a faculdade apenas em setembro”, diz Rafael Baddini, diretor de marketing e vendas da Ideal Invest.

Como contratar

Basta acessar o site www.jurozeropravaler.com.br, checar as faculdades participantes, simular o crédito e iniciar o processo de contratação. Tudo é feito por meio online. A empresa realiza rapidamente a análise de crédito e, após aprovação do aluno, dá início à contratação. É necessário contar com um fiador, cuja renda somada à do aluno deve equivaler a, no mínimo, duas vezes e meia a mensalidade. Fiador e aluno não podem ter nome negativado.

Com o PRAVALER, o aluno estuda pagando sem juros nas melhores universidades do País. Ele paga metade do valor da graduação enquanto estuda e a outra metade depois de formado. Ou seja, quem contratar o crédito para uma mensalidade com o valor de R$ 1000, pagará duas parcelas de R$ 500, sendo a primeira em setembro.

Anote na sua agenda:

Feirão Juro Zero PRAVALER

Até 31 de agosto

Site: www.jurozeropravaler.com.br

Sobre a Ideal Invest

A Ideal Invest trabalha há 15 anos com soluções para alavancar o ensino superior brasileiro. Desde 2006, a empresa mantém o PRAVALER, maior programa de crédito universitário privado do país. Ao longo dos 10 anos do programa, a Ideal Invest adquiriu expertise e capacidade únicas para ampliar o acesso de estudantes ao ensino superior e auxiliar instituições de ensino na captação e retenção de alunos.

Em uma década, 100 mil alunos foram beneficiados pelo programa e R$ 2 bilhões em mensalidades foram financiadas. A Ideal Invest tem parceria com 400 instituições de ensino de todo o Brasil, o que possibilita a ela viabilizar financiamento a 50% das vagas disponíveis no ensino superior privado presencial do País.

