Em discussão com esposa, condutor perde o controle do veículo e bate em poste

Homem disse que esposa teria virado o volante do carro

4 AGO 2017 – Por BRUNA AQUINO – 09h:54 – Correio do Estado

Acidente de trânsito deixou casal ferido na madrugada de hoje, na Avenida Filinto Muller esquina com a Rua Aparício de Souza Camargo, região central de Três Lagoas. Condutor do veículo, de 35 anos, recusou a fazer o teste de bafômetro.

Consta em boletim de ocorrência, que homem informou aos policiais que conduzia o veículo Chevrolet Spin e seguia pela avenida quando em discussão com a esposa, a mesma pegou no volante do veículo e virou sentido contrário ao que estava, fazendo condutor perder o controle da direção e colidir carro em poste de energia elétrica.

Devido ao impacto da colisão, mulher desmaiou e foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada até Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Porém, ao conversar com os policiais, condutor se alterou, começou a gritar e dizer frases como “Quer prender esse carro? Prende, eu não tô nem ai”, “ E quer saber do que mais, vou ligar para o coronel de vocês e vocês vão perder suas patentes”, “Vou ligar para o Governador excluir os dois da polícia”.

Conforme a polícia, condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, pois apresentava forte ordor etílico e falava com dificuldade. Ele se recusou a fazer o teste e disse que havia bebido uma cerveja e não iria realizar prova contra si mesmo.

Condutor foi preso e encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Já a mulher encaminhada até a UPA fugiu correndo e foi até a delegacia, onde começou a gritar e causar confusão.