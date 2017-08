REDETV! – UM ANO APÓS OLIMPÍADAS, MEDALHISTA ISAQUIAS QUEIROZ DEMONSTRA OTIMISMO: “O ESPORTE BRASILEIRO SÓ TENDE A MELHORAR”

Um ano após Olimpíadas, medalhista Isaquias Queiroz demonstra otimismo: “O esporte brasileiro só tende a melhorar”O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz foi o convidado do ‘Mariana Godoy Entrevista’ desta sexta-feira (4) e durante bate-papo ele falou sobre o início da vida de atleta em Ubaitaba (BA), além de demonstrar otimismo ao ter comentado sobre o legado olímpico. “Com certeza o esporte brasileiro só tende a melhorar e não podemos deixar morrer o herança que ficou para a canoagem”, opinou.

Após ganhar três medalhas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, ele comentou o atual momento de sua modalidade e agradece o apoio que ele e os colegas receberam. “De 2013 para cá começamos a ter grande visibilidade e resultado na canoagem, e nisso o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico ajudaram bastante a gente, principalmente com o apoio para o ano passado”, disse.

Técnico da seleção brasileira de canoagem de velocidade, o espanhol Jesus Morlan se mudou para o país e treinou a dupla Isaquias e Erlon para as Olimpíadas. Sobre o técnico, ele elogiou: “Jesus se preocupou com nosso futuro. Mesmo ele sendo bem rígido, nos adaptamos a isso e temos uma amizade bem grande com ele, que sempre cuidou da gente”.

Aos 23 anos, ele comemora os 12 de canoísta e está à espera de seu primeiro filho com a esposa Laína, que também marcou presença na atração. “Estava no Rio de Janeiro morando com a minha mãe e fazendo curso de comissária de bordo quando nos conhecemos. Nós dois somos da Bahia e fomos nos conhecer lá no Rio [risos]”, comentou ela.

Ainda no programa, Mariana recebeu Mar Aberto, o duo que está fazendo sucesso nas redes sociais. Com quase 200 mil inscritos em seu canal no YouTube, a dupla, formada pela carioca Gabriela Luz e o paulistano Thiago Mart, animou a atração ao som de suas canções românticas.

Apresentado por Mariana Godoy, o ‘Mariana Godoy Entrevista’ vai ao ar às sextas-feiras, às 23h05, pela RedeTV!.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!