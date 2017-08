Prorrogação da Pesquisa | Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas

Jornalista, qual empresa possui a melhor comunicação?

Se você ainda não participou da pesquisa que vai eleger as empresas que melhore se comunicam com os jornalistas, ainda dá tempo. Prorrogamos as votações! Agora, você tem até o dia 9 de agosto para entrar neste link e votar.

As vencedoras são escolhidas por meio do voto direto de jornalistas. Receberão o prêmio as três empresas de cada um dos 31 setores econômicos avaliados pela pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) e auditada pela consultoria BDO Brazil.

O Prêmio Empresas que melhor se Comunicam com Jornalistas, que é uma forma de reconhecer e estimular as melhores práticas no mercado, é promovido pela revista Negócios da Comunicação e vai para a sétima edição.

Qualquer dúvida ou dificuldades durante o processo, pode entrar em contato conosco.

“Mariana Pereira”