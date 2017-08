Brasília, 4 de agosto de 2017

Crise política na Venezuela requer reação da comunidade internacional, afirma Fábio Sousa

A instalação da Assembleia Constituinte na Venezuela nesta sexta-feira (4) agrava ainda mais a tensão e a crise política no país. Os parlamentares que vão redigir a nova constituição nacional foram eleitos no final de semana passado em uma votação convocada pelo presidente Nicolás Maduro e que está sob suspeita de fraude. Opositores consideram que essa foi uma manobra do mandatário para se perpetuar no poder. Leia mais

Projeto de Mariana Carvalho limita taxas de juros em operações de crédito

A deputada Mariana Carvalho (RO) apresentou projeto de lei complementar (399/2017) para limitar as taxas de juros e demais encargos em operações de crédito praticadas nos contratos firmados entre o consumidor e as instituições de pagamento emissoras. Pela proposta, a cobrança fica limitada, em qualquer modalidade, ao dobro da taxa Selic em vigor no momento da contratação. Leia mais

Nilson Leitão propõe à Comissão de Agricultura debate sobre escoamento de safra do MT pela BR 242

O deputado Nilson Leitão (MT) apresentou na quinta-feira (3) requerimento para que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural debata o escoamento da safra no Mato Grosso pela BR 242. Segundo o tucano, a intenção é “buscar vencer os desafios enfrentados, e proporcionar a justa logística para um setor que mantém o Produto Interno Brasileiro e que coloca alimento na mesa da população”. Leia mais

Lobbe pede ao MEC informações sobre andamento da universalização de bibliotecas nas escolas

O deputado Lobbe Neto (SP) encaminhou ao Ministério da Educação, nessa quinta-feira (3), requerimento de informações no qual cobra dados atualizados sobre o andamento da universalização das bibliotecas nas escolas do país, prevista na Lei 12.244/2010, fruto de proposta do tucano em 2003. Leia mais

Deputada destaca expectativa com volta do crescimento econômico em 2018

Ainda vivendo reflexos da recessão econômica instalada em todos os setores do país durante os 13 anos de governos do PT, a economia brasileira deve se fortalecer e despontar com um crescimento de até 2% em 2018. Economista, a deputada Yeda Crusius (RS) comemora as estimativas. O número foi apontado pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em entrevista à rádio Jovem Pan na quinta-feira (3). Leia mais

