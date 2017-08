Vereadora Rosângela ressalta projetos e os anos de luta por uma vaga na Câmara

A vereadora Rosângela participou do “Jornal Costa Rica Acontece”, da rádio RCR Band. (Foto/Crédito: Ademilson Lopes).

Durante entrevista para a rádio RCR Band, a vereadora Rosângela Marçal Paes (PSB) disse que lutou por 20 anos para conquistar um espaço no Poder Legislativo Municipal, e ainda declarou que se sente “no lugar certo”, referindo-se à cadeira que ela ocupa na Câmara de Vereadores. Na terça-feira (1°), a parlamentar participou do “Jornal Costa Rica Acontece”, e foi entrevistada pela radialista Mary Garcia.

Atualmente, Rosângela é a única mulher que faz parte do Poder Legislativo de Costa Rica. Por conta disso, a vereadora afirmou que se sente na responsabilidade e obrigação de representar as mulheres costarriquenses, dentro da Câmara Municipal.

Logo no início da entrevista, a parlamentar agradeceu os 575 votos recebidos nas eleições de 2016 e comemorou a primeira vitória nas urnas, para o cargo de vereadora. “São 20 anos que a gente vem lutando para conseguir esse espaço, e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar para o povo de Costa Rica. A política me deu um cargo que eu almejava, que eu gosto. Estou no lugar certo”, comentou ela.

Rosângela já havia disputado o posto – para o Legislativo – nas eleições municipais de 2004 (quando obteve 88 votos), 2008 (202 votos) e 2012 (380 votos). No ano passado, na condição de suplente, ela exerceu por seis meses o mandato de vereadora, quando a também vereadora, Aurea Maria Frezarin Rosa, licenciou-se do cargo.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR: ESPORTE

Em relação à atuação parlamentar no primeiro semestre de 2017, Rosângela disse que tem priorizado esforços na área de esportes. A vereadora citou como exemplo o projeto Jovem em Ação, idealizado por ela, que foi implementado este ano graças a uma parceria entre o Executivo Municipal, o Costa Rica Esporte Clube (CREC) e a Câmara de Vereadores.

Iniciado em abril de 2017, o projeto deu origem à formação das categorias de futebol de base do CREC, com o apoio financeiro da Prefeitura e do clube de futebol. Já a Câmara garantiu R$ 27 mil de investimento no Jovem em Ação, recursos oriundos de emendas parlamentares dos nove vereadores da base (R$ 3 mil de cada um deles).

Na entrevista, Rosângela explicou que uma das condições que os atletas precisam cumprir para participar do projeto é a obtenção de boas médias na escola. Segundo ela, a iniciativa também tem como objetivo afastar os jovens do crime e das drogas.

“Aí fora está sendo oferecida muita coisa errada e (o projeto) tira eles do tempo ocioso e dá oportunidade deles ingressarem na área do futebol. Então, você dá um norte do que eles querem ser no futuro. E, até então esse projeto exige que o jovem esteja estudando, com a média (mínima) seis, que tenha uma boa conduta na escola e que participe todos os dias dos treinos”, frisou a vereadora.

Conforme Rosângela, a equipe vai disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17, que começa agora no dia 12 de agosto. É a primeira competição que os atletas vão participar, desde que o projeto foi criado. No futuro, a vereadora disse que tem o sonho de ver um aluno do Jovem em Ação jogando no CREC e até mesmo em um grande clube de futebol.

“Nós temos potencialidades aqui. Costa Rica poderá ser representada daqui uns dias nacionalmente. Pode sair um menino nosso para o mundo também”, afirmou entusiasmada.

O projeto atende atualmente 35 esportistas, de 15 a 17 anos, que treinam no Centro de Treinamentos (CT) Júlio Maia, no mesmo campo utilizado para os treinos do time principal do CREC – em temporada de competição.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR: INDICAÇÕES

Sobre as demais ações parlamentares desenvolvidas em 2017, a vereadora destacou algumas indicações que ela encaminhou para o Executivo e que foram atendidas, como a reforma da Praça Manuel Romualdo Gonçalves (Praça Central); o patrolamento e encascalhamento de ruas da comunidade da Capela; a sinalização das vias no entorno da Fundação Hospitalar de Costa Rica (FHCR); e a construção da rede coletora de esgoto na rua Ruy Barbosa, na região que dá acesso à rua Marechal Floriano Peixoto.

“Eu levo ao conhecimento do prefeito as demandas da população, porque o vereador tem que estar sempre trabalhando em sintonia com o Executivo, para trazer melhorias e qualidade de vida ao povo do nosso município”, salientou Rosângela.

Em outro momento da entrevista, a vereadora contou que ela está buscando a destinação de materiais esportivos para os atletas amadores de Costa Rica, como bolas, redes, luvas de goleiros, uniformes, coletes, entre outros itens, por meio de gestão junto ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB) e junto à Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

ATUAÇÃO PARLAMENTAR: LIBERAÇÃO DE EMENDAS

Rosângela também falou sobre a liberação de emendas parlamentares de autoria dela para a pintura da Apae (R$ 2 mil); para a construção de um quebra-molas na rua da Cachoeira, esquina com a rua Rio Taquari, no bairro Cachoeira (R$ 3 mil); e para fazer um quebra-molas na rua Ceará, esquina com a antiga rua Projetada I, atrás da Delegacia de Polícia Civil, em frente à Igreja Missionária Jerusalém Avivamento, no bairro Sonho Meu III (outros R$ 3 mil de emenda.

HOMENAGEM

No final da entrevista, Rosângela ainda falou sobre duas homenagens que ela foi convidada a receber em Brasília-DF. “É uma ‘Comenda da Mulher na Luta dos Seus Direitos’, e aqui diz (no convite) que a gente (mulheres) busca um espaço dentro da sociedade, onde a mulher é pouco vista na política. Eu fico muito honrada de saber que eu sou uma das mulheres que representa o nosso município”, destacou. A outra homenagem é a ‘Comenda Vereadora Campeã de Votos nas Eleições de 2016”.

Rosângela foi a sétima parlamentar municipal a participar ao vivo do “Jornal Costa Rica Acontece”, na série de entrevistas com os vereadores de Costa Rica, promovida pela rádio RCR Band. A rodada de entrevistas termina na terça-feira (08), com o presidente da Câmara, Lucas Lázaro Gerolomo.

