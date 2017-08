Porto de Galinhas sedia maior fórum de informática pública do País

Principal fórum brasileiro de informática pública, o Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública (SECOP) está com inscrições abertas para funcionários públicos das 3 esferas de Governo, pelo site www.secop.org.br. Em sua 45ª edição, o SECOP 2017 será realizado em Porto de Galinhas (PE), entre os dias 13 e 15 de setembro. O tema dessa edição será ” TI Pública – Conectando o Governo com a Sociedade Digital”.

O objetivo do seminário, realizado anualmente em diferentes cidades brasileiras, é gerar o compartilhamento de ideias entre as três esferas do governo para o aperfeiçoamento da gestão pública e do atendimento ao cidadão.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes fortes do mercado brasileiro, como Murilo Gun, Déborah Arôxa (Ministério do Planejamento), Sílvio Meira, Roberto Severo, Leandro Bissoli, Marcelo Barros, Marcus Vinícius (Serpro), Fábio Gandour (IBM), entre outros.

Além das palestras, os visitantes participarão de painéis e mesas-redondas, onde serão debatidos assuntos voltados para o tema desta edição. São esperados mais de 500 participantes de diversas partes do Brasil, entre profissionais de governo, acadêmicos, gestores públicos e instituições de pesquisa das áreas de Desenvolvimento, Tecnologia, Informática e Sistemas de Informações.

Um dos destaques do SECOP é a entrega do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, o Prêmio e-Gov, que reconhece os melhores projetos governamentais que visam modernizar a administração pública em benefício da população.

Outro marco do evento é a entrega do Prêmio Desafio SECOP, voltado a estudantes, startups e centros de pesquisa. O reconhecimento será para projetos que impactam a sociedade e possam ser aplicados à administração pública.

Mais informações sobre o SECOP 2017 estão no site: www.secop.org.br.

Serviço

O quê: 45º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP)

Quando: 13 a 15 de setembro

Onde: Enotel Convention & SPA – Porto de Galinhas – PE

Para presença de jornalistas, solicitar credencial por email : basic@basic.inf.br

Daniele Garcia