Kinder Natoons apoia a causa da Arara Azul

Edição tem objetivo de conscientizar pais e filhos sobre a importância de proteger o meio ambiente, sempre de forma divertida, inclusive com experiência de realidade aumentada.

Kinder, marca do grupo italiano Ferrero, se une ao Instituto Arara Azul, referência na conservação da espécie, que acompanha as araras na natureza, em especial no Pantanal. Kinder Natoons abraça essa causa e traz a arara-azul como protagonista das surpresas do Kinder Ovo e para os cards de Kinder Chocolate, conscientizando pais e filhos sobre a importância da conservação do meio ambiente.

De maneira lúdica e divertida, Kinder Natoons conta a história da arara-azul mostrando que a espécie corre risco de extinção por conta da caça ilegal, desmatamento e degradação de seu habitat natural, mas que juntos e com pequenas atitudes podemos ajudar a salvar a espécie.

Para conhecer mais sobre a história da ave e do projeto, os cards de Kinder Chocolate junto com o aplicativo Magic Kinder trazem uma grande novidade: uma experiência de realidade aumentada para pais e filhos com informações e muita interação. Para ativar esta função, basta colorir os cards e baixar gratuitamente o aplicativo Magic Kinder (disponível para IOS e Android). No app os pais encontrarão a ilha de “Natoons” onde poderão escanear o card colorido. O resultado será uma divertida experiência de brincar com a Arara em 3D!

As surpresas de Kinder Ovo contam a história da arara-azul e trazem os personagens da floresta para acompanhá-las. Produto disponível em ovos de 20 gramas, vendidos unitariamente (preço sugerido R$ 5,99) ou em caixinhas com 2 unidades (preço sugerido R$ 11,99). Já o Kinder Chocolate pode ser encontrado ao preço sugerido de R$ 5,99.

Para saber mais acesse www.kinder.com.br e junte-se ao voo da Arara.

