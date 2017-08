Nova diretoria da ABF Rio toma posse

Eliane Bernardino foi eleita para comandar a entidade nos próximos anos

Em cerimônia realizada na tarde dessa terça-feira (31/07), tomou posse a nova diretoria da Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro (ABF Rio) que comandará a entidade até março de 2019.

Para conduzir a entidade foi eleita a empresária Eliane Bernardino, umas das precursoras e fundadoras da ABF Rio que já presidiu a Associação por outros três mandatos. A executiva é sócia e presidente da rede Mister Pizza, onde vem atuando há 34 anos pelo sistema de Franchising, tendo começado como franqueada e depois se tornado franqueadora da marca. Eliane é engenheira civil, com mestrado em Gestão Empresarial.

A nova diretoria assume num momento em que o Franchising no Rio gera um destaque positivo em relação aos demais setores na economia do Estado. O mercado de franquias do Rio de Janeiro é o 2º em número de redes, representando 11,3% no País, com 343 marcas, e de unidades, com 22.334 lojas em operação. O Estado faturou cerca de R$ 19,2 bilhões em 2016, o que representa 12,8% do faturamento do mercado nacional de franquias no período.

Na solenidade, Eliane lembrou os primórdios do franchising na década de 90 e de diversos períodos em que esteve à frente da Associação. Em seu discurso, a presidente destacou a importância da eficácia dos trabalhos, da busca da inovação, da valorização da participação do associado na ABF Rio e, também, da integração com a ABF Nacional.

“Somos uma associação e temos como meta defender e difundir o sistema de franchising com as suas melhores práticas e, principalmente, entregar o resultado ao associado, fazendo-o valorizar a sua associação à ABF Rio, vendo o quanto essa participação contribui o crescimento e profissionalização de sua rede. Nossos desafios e responsabilidades são grandes. Vamos mostrar nosso compromisso, com ética, transparência e empenho, sempre mantendo a integração e um excelente diálogo com a ABF Nacional, para o bem do franchising nacional e para a potencialização dos resultados do sistema”, concluiu Eliane.

Beto Filho se despede do cargo e agora se torna o atual presidente do Conselho Consultivo da ABF Rio. No evento, ao passar o mandato para Eliane Bernardino, destacou a eficiência da empresária eleita para estar à frente nessa nova gestão: “Eliane é uma personalidade do mundo do franchising com extrema competência, que certamente dará continuidade à todos os projetos e conquistas da nossa gestão e com certeza promoverá ainda mais o sucesso e o desenvolvimento do Sistema de Franquias”, concluiu Beto Filho.

Confira abaixo os integrantes da diretoria executiva e fiscal da gestão até março de 2019:

Cargo Nome Empresa Diretora-Presidente Eliane Bernardino Mister Pizza Diretor Vice-Presidente Luiz Felipe Costa Billy The Grill (Grupo Alento) Diretora Administrativa- Financeira Margarete Prata Max Center Drogarias Diretor Jurídico Gabriel Di Blasi Di Blasi & Parente Advogados Diretor de Cursos e Eventos Lauri Werner Werner Coiffeur Presidente do Conselho Fiscal Luiz Felizardo Barroso Adv. Felizardo Barroso e Associados Conselheiro Fiscal José Schwartz Schwartz Consultores Conselheiro Fiscal David Nigri David Nigri Advogados