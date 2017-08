Sesc Vila Mariana para crianças! Cia Trucks, Chapeuzinho Vermelho e Jam de dança para os pequenos!

Espetáculos “Sonhatório” e “Chapeuzinho Vermelho”, e a “Pequena Dança: jam de contato e improvisação” integram o calendário de agosto do Sesc Vila Mariana

No mês de agosto, a programação infantil do Sesc Vila Mariana traz o espetáculo “Sonhatório”, com a Cia. Trucks no dia 17 de agosto às 19h, no Teatro e a atividade “Pequena dança: jam de contato e improvisação” para crianças e adultos, no dia 12 de agosto às 15h na Praça de Eventos. Ambas as atividades são gratuitas. Compondo a programação, continua em cartaz a peça “Chapeuzinho Vermelho” de Eduardo Leão, aosdomingos, 15h, com ingressos de R$ 5 a R$ 17 nas bilheterias, e gratuidade para crianças até 12 anos.

A Cia. Trucks apresenta no Teatro do Sesc Vila Mariana o espetáculo “Sonhatório”. É hora do almoço no Sanatório Boa Cabeça. Sentam-se à mesa três supostos loucos, para a refeição. Porém, não há nada para comer ou beber. Para passarem o tempo, os amigos resolvem brincar com os objetos que têm à sua volta. É então que partem para uma deliciosa viagem pela imaginação, que os levará para áridos desertos, para o fundo do mar e para longínquos planetas. Incríveis personagens feitos de guardanapos, bacias, copos, garrafas pet, sacolas plásticas, talheres e pratos os acompanharão por suas “superaventuras”. A apresentação é gratuita e acontece no dia 17 de agosto, às 19h. A retirada de ingressos acontece com uma hora de antecedência na Bilheteria.

Também no mês de agosto, no dia 12, e em setembro, nos dias 2 e 9, sempre às 15h, o Núcleo Improvisação em Contato ministra a “Pequena Dança”, uma jam para crianças, ambiente para a investigação de diferentes possibilidades da dança e de experimentação do movimento corporal, que propicia a interação entre crianças e adultos. A atividade é gratuita e acontece na Praça de Eventos.

Os artistas Ricardo Neves e Otilia Françoso integram o NIC – Núcleo Improvisação em Contato, configurado oficialmente como núcleo artístico em 2011, a partir de um encontro entre artistas da dança que possuíam o desejo de organizar jams na cidade de São Paulo.

E continua em cartaz o clássico conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho“, contado sem o uso de palavras, em forma de pantomima – a representação através de gestos, expressões e movimentos corporais. Contar essa história que vem se perpetuando por gerações, não utilizando a linguagem verbal é o desafio e proposta do espetáculo de Eduardo Leão. As apresentações acontecem aos domingos, às 15 horas no Auditório da Unidade, com ingressos de R$ 5 a R$ 17 nas bilheterias, e gratuidade para crianças até 12 anos.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ jp94wqpsonkp454/ AAAynJITxnDKrJTisCB2pWqAa?dl=0

Serviço:

Chapeuzinho Vermelho

Direção de Eduardo Leão

Até 10 de setembro, domingos, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre

Ficha Técnica

Roteiro e direção: Eduardo Leão

Elenco: Manuela Figueiredo e Marcelo Diaz

Música: André Abujamra

Cenário: Fábio Namatame

Figurino: Olintho Malaquias

Luz: Pedro Garrafa

Produção: Elefante entretenimento e Conteúdo Teatral

Venda de ingresso nas bilheterias das unidades do Sesc , a partir das 17h30 de 24 de maio.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Sonhatório

Com Cia. Trucks

Dia 17 de agosto, quinta-feira, das 19h às 21h

Duração: 120 minutos

Local: Teatro (capacidade: 680 pessoas)

Grátis | Livre

Retirada de convites com 1h de antecedência na Bilheteria da Unidade, limitado a 4 ingressos por pessoa.

Pequena Dança: jam de contato e improvisação

Com Núcleo Improvisação em Contato

Dias 12 de agosto, 2 e 9 de setembro, sábados, às 15 horas

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 120 minutos

Grátis | Livre

Ficha Técnica

Facilitadores/dançarinos: Otilia Françoso Didi e Ricardo Neves

Música ao vivo: Sandra Ximenez

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

