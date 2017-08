Forró do Assaré anima o Sesc Vila Mariana

Grupo formado por mulheres apresenta repertório com clássicos do gênero



No dia 17 de agosto, quinta-feira, às 15h, a Praça de Eventos do Sesc Vila Mariana recebe o grupo Forró do Assaré, formado apenas por mulheres, para uma apresentação recheada de clássicos do forró, homenageando grandes intérpretes. A apresentação é gratuita.

O Forró do Assaré é um grupo formado por mulheres, unidas pelo gosto à festa e à dança; seus arranjos e interpretações são elaborados de forma divertida e dançante, explorando os recursos que sua formação – pouco usual para um grupo de forró – possibilita: flauta e clarinete e três vozes femininas somam-se aos instrumentos dos clássicos trios de forró – sanfona, zabumba e triângulo -, resultando num baile animado, que traz a sutileza das melodias e o balanço dos baiões, xotes, arrasta-pés e frevos em um jogo colorido de vozes e interpretação instrumental.

No repertório, grandes clássicos do cancioneiro dessas regiões (como Luiz Gonzaga, Gordurinha, Gilberto Gil), e homenagens a grandes intérpretes (como Jackson do Pandeiro) e músicas instrumentais de célebres compositores (como Sivuca, Dominguinhos e Hermeto Pascoal).

Forró do Assaré é Paola Gibram (sanfona), Gabriela Silveira (voz e zabumba), Ana Flor de Carvalho (voz e percussão), Eva Figueiredo (voz, clarinete e percussão), Maiara Moraes (flauta transversal).

Serviço:

Forró do Assaré

Dia 17 de agosto, quinta-feira, às 15h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

