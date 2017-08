Sesc Vila Mariana traz em sua programação curso e oficinas voltados ao público idoso

As atividades têm início em agosto e são gratuitas

O Sesc Vila Mariana oferece em sua programação atividades voltadas ao público idoso, entre elas oficinas deBordado e Almofadinhas Aromáticas e um curso de Rádio Novela. As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento da Unidade.

A oficina “Bordado: Memórias daqui e dali” busca realizar um projeto de bordado, que resgata à partir das lembranças e da memória das pessoas a história do bairro da Vila Mariana. O objetivo é estimular os participantes a refletirem sobre o seu território, sobre as relações que têm com este espaço e o que constroem neste bairro, contribuindo assim com a apropriação e a valorização do próprio entorno. A atividade será ministrada por Rochele Beatriz, e acontece de 16 de agosto a 25 de outubro, quartas-feiras, 18h30 às 21h30, na Sala 3 – 6º A.

O Coletivo Semear, formado por educadores que se propõem a compartilhar experiências, irá coordenar a oficina“Almofadinhas pra lá de Aromáticas”, em que serão explorados diversos formatos que possibilitam uma maior adaptação em diferentes partes do corpo. Elas serão recheadas com ervas e grãos térmicos, resgatando um pouco deste cuidado natural que eram muito utilizados antigamente.

Além da confecção das almofadinhas, serão feitos cadernos para registros das diversas formas de uso das ervas experienciadas, como também de exercícios de respiração e um escalda pés. Os encontros têm início no dia 15 de agosto, acontecendo até 12 de setembro, sempre às terças-feiras às 10 horas, no Espaço de Tecnologias e Artes.

Também integrando a programação, no dia 16 de agosto tem início o curso de Rádio Novela, com a Cia Dona Conceição. Os encontros acontecem até 20 de outubro, quartas e sextas, às 14h30 (exceto nos dias 8/9 e 13/10), e pretendem construir uma dramaturgia coletiva com os idosos participantes que resultará na produção de uma Rádio Novela.

O curso também englobará exercícios livres, jogos teatrais e técnicas de improvisação que aos poucos serão direcionados para a criação. Fundada em março de 2013, a Cia. Dona Conceição apresenta cenas curtas, peças de teatro, apresentações de contação de histórias e apresentações lítero-musicais.

Serviço:

Bordado: Memórias daqui e dali

Com Rochele Beatriz

De 16 de agosto a 25 de outubro, quartas, às 18h30

Local: Sala 3 (6º Andar – Torre A)

Duração: 180 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis | 15 vagas

Inscrições na Central de Atendimento da Unidade.

Almofadinhas pra lá de Aromáticas

Com Coletivo Semear

De 15 de agosto a 12 de setembro, terças, às 10 horas

Local: Espaço de Tecnologias e Artes – Sala Aberta (3º Andar – Torre A)

Duração: 120 minutos

Não recomendado para menores de 18 anos

Grátis | 30 vagas

Inscrições na Central de Atendimento da Unidade.

Rádio Novela

Com Cia Dona Conceição

De 16 de agosto a 20 de outubro, quartas e sextas, às 14h30 (exceto dias 8/9 e 13/10)

Local: Estúdio (Mezanino – Torre A)

Duração: 150 minutos

Não recomendado para menores de 18 anos

Grátis | 25 vagas

Inscrições na Central de Atendimento da Unidade.

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

