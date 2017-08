Sesc Vila Mariana tem oficina gratuita de prática de agricultura urbana

A oficina ensina como cultivar alimentos com baixa irrigação, tendo como suporte caixotes de madeira reaproveitados



Nos dias 13 e 27 de agosto, acontece no Sesc Vila Mariana uma oficina sobre cultivos de baixa irrigação e alta fertilização. A atividade faz parte de um ciclo de encontros não sequenciais com o grupo ArboreSer que abordam a prática da agricultura urbana. A oficina, que é gratuita, acontece no Espaço de Tecnologias e Artesda Unidade, com início às 11 horas. Os ingressos para participação podem ser retirados com uma hora de antecedência na Central de Atendimento.

A partir de técnicas simples e de baixo custo, a proposta da atividade é apresentar meios de se cultivar alimentos saudáveis mesmo com a falta de água. A técnica de canteiros elevados (Hugelkultur) é um desses cultivos, que retém muita água a partir do acúmulo de matéria orgânica. Toda matéria orgânica vai se decompondo e com o tempo torna-se um canteiro extremamente fértil, com uma boa umidade, diminuindo muito as regas e a necessidade de adubação.

Serviço:

Oficina – Educação para a Sustentabilidade

Cultivos de Baixa Irrigação e Alta Fertilização

Com ArboreSer

Dias 13 e 27 de agosto, domingo, às 11 horas

Local: Espaço de Tecnologias e Artes – Sala Aberta (3º Andar – Torre A)

Duração: 180 minutos

Não recomendado para menores de 10 anos

Grátis | 30 vagas

Atividade não sequencial. Retirada de ingressos 1h antes, na Central de Atendimento.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

