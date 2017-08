Lucas Thomazinho explora o repertório romântico no Sesc Vila Mariana

Pianista participa da Série Concertos, que aborda o tema “A Música e as Outras Artes”, com obras de Ravel, Liszt e Enrique Granados

No sábado, dia 12 de agosto, o Sesc Vila Mariana recebe mais uma apresentação dentro do novo recorte daSérie Concertos, que prossegue até o final de agosto. A Série traz apresentações de música camerística em todos os sábados à Unidade, e neste bimestre contempla o tema A Música e as Outras Artes. O próximo recital da série conta com o pianista Lucas Thomazinho, que interpreta peças de Ravel, Franz List, e Enrique Granados. A apresentação acontece a partir das 18h30, no Auditório da Unidade. Os ingressos já estão à venda no Portal Sesc SP e nas bilheterias das Unidades.

A proposta da Série Concertos é a difusão da música erudita, buscando aproximar o público em um processo de ampliação de repertório e formação musical. Além de ampliar o diálogo entre formas, estilos, gêneros e estéticas diversas sem criar relações hierárquicas entre as produções de cada período, valorizando assim a diversidade presente no universo cultural da música de concerto. A cada semana, sempre aos sábados, a Série Concertosproporciona um mergulho em um aspecto desse universo, seja ele um repertório específico, uma formação instrumental ou um período histórico.

Durante os meses de julho e agosto, a série é dedicada à profícua relação entre a música e as outras artes. Durante séculos compositores se inspiraram em poemas, contos e pinturas para escrever suas peças, assim como as escreveram especialmente para peças de teatro ou para o cinema, de modo que todo o caráter era ligado a essa outra obra. Sobretudo no século XIX houve toda uma geração de compositores que se dedicou a essa ligação da música com outras obras. É importante esclarecer que muitas vezes a proposta não era necessariamente que o ouvinte pudesse identificar os elementos externos à música que influenciaram suas criações, mas sim meramente que o compositor pudesse compartilhar com o ouvinte suas fontes de inspiração.

O pianista Lucas Thomazinho apresenta no dia 12 de agosto um repertório com peças de compositores do século XIX. No período romântico, era comum que compositores se inspirassem em outras obras de arte para suas composições, buscando assim uma música referenciada em estímulos externos à música, ao contrário da música absoluta. Foi inclusive nesse período que surgiu a música programática. As Goyescas, do compositorEnrique Granados, estão ligadas à pintura de Francisco Goya, artista espanhol da passagem do século XVII para XIX. A peça Gaspard de la nuit, de Ravel, é baseada na obra homônima do poeta romântico francês Aloysius Bertrand. E por último, a obra Aprés une lecture du Dante, como o próprio nome demonstra, teve a obra de Dante como inspiração de Franz Liszt.

Lucas Thomazinho coleciona prêmios desde os nove anos de idade. No Brasil, venceu por quatro anos consecutivos o Concurso de Piano Souza Lima e o Concurso de piano Arte Livre. Obteve também o primeiro prêmio no Concurso Jovens Intérpretes do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, no Concurso de Piano do Conservatório Villa-Lobos, no XI Concurso Nacional de Piano Magda Tagliaferro e no II Concurso Jovens Músicos – Música no Museu no RJ. Em 2016 venceu a principal categoria do 18º Santa Cecilia International Competition, realizado na cidade do Porto, em Portugal. Atualmente é bacharelando em música na USP, sob orientação de Eduardo Monteiro.

Em 2017 será lançado seu primeiro CD pelo selo KNS Classical.

Ainda em agosto, o Bruch Trio (dia 19) e Nahim Marun (dia 26) completam a programação.

Saiba mais sobre a Série Concertos – A Música e as Outras Artes e adquira ingressos online em:bit.ly/MusicaArtes

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ og5dv5uh3ujn09w/AAAwT- 5vv4QHPWnA-VdUrpKsa?dl=0

Serviço:

Série Concertos | A Música e as Outras Artes

Julho e agosto de 2017 | sábados, 18h30

Lucas Thomazinho

Dia 12 de agosto, sábado, às 18h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Com:

Lucas Thomazinho | piano

Repertório:

Enrique Granados (1867-1916)

Goyescas nº 1 Los requiebros

Goyescas nº 4 Quejas, o la maja y el ruiseñor

Goyescas nº 7 El pielle: Escena Goyesca

Maurice Ravel (1875-1937)

Gaspard de la nuit

Franz Liszt (1811-1886)

Aprés une lecture du Dante “Fantasia quasi sonata”

Venda de ingresso online a partir de 01/08, às 16h e nas bilheterias a partir de 02/08, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

