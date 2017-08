Sesc Vila Mariana exibe em sessão gratuita “O Planeta dos Vampiros” de Mario Bava

Longa de Mario Bava integra o projeto Cinesábado, que em agosto é dedicado ao gênero Sci-fi

O Sesc Vila Mariana dá continuidade à exibição dos Clássicos Sci-Fi do projeto CineSábado, que acontece até o dia 26 de agosto na Unidade. As obras apresentadas abordam o gênero da ficção científica, com temas relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, sempre aos sábados, 14h, gratuitamente. No dia 12 de agostoserá exibido o filme “O Planeta dos Vampiros” (Dir. Mario Bava). A atividade acontece no Auditório, e aretirada de ingressos para todos os filmes poderá ser feita com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento da Unidade, nos dias de exibição.

O projeto Cinesábado, já faz parte da programação regular do Sesc Vila Mariana, e promove a exibição de filmes clássicos e contemporâneos agrupados por relações temáticas e de linguagem, fomentando o diálogo entre diferentes linguagens e públicos através de cinematografias diversas. Nesta edição, o projeto é dedicado ao gênero Sci-Fi, abordando temas como o futuro, a ciência e tecnologia, e seus impactos e consequências em uma determinada sociedade ou em seus indivíduos. A ação pode girar em torno de um grande leque de possibilidades como: viagem espacial, viagem no tempo, viagem mais rápida que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas, totalitarismo e/ou vida extraterrestre.

“O Planeta dos Vampiros” (Itália, 1965) retrata uma missão de investigação que parte em rumo ao planeta Aura. Ao chegar, a tripulação começa a lutar entre si, sem compreender o motivo. Criativa ficção do mestre Bava, que influenciou “Alien – O Oitavo Passageiro”, de Ridley Scott.

Mario Bava (1914-1980) foi um diretor italiano e diretor de fotografia mais lembrado por grandes nomes da era dourada de filmes de terror italianos. Seus principais filmes são “A Maldição do Demônio”, “As Três Máscaras do Terror” e “Banho de Sangue”.

Ainda em agosto serão exibidos os filmes Os malditos (Dir. Joseph Losey), no dia 19/08, e encerra-se com Fuga no século 23 (Dir. Michael Anderson) em 26/08.

Serviço:

Cinesábado | Clássicos Sci-Fi | Agosto de 2017

O planeta dos vampiros

(Dir. Mario Bava, Itália, 1965, 88 min., Cor)

Dia 12 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 88 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Os malditos

(Dir. Joseph Losey, Reino Unido,1963, 95 min., Cor)

Dia 19 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 95 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Fuga no século 23

(Dir. Michael Anderson, EUA,1976, 119 min., Cor)

Dia 26 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 119 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

