Cena 11 Cia. de Dança faz residência no Sesc Vila Mariana

(Foto: Cristiano Prim) Grupo ocupa a Unidade, em parceria com as cias. Laboratorio puntoD e Makina de Turing, do México. Programação engloba residência artística, workshop, aulas abertas e apresentação

De 1 a 18 de agosto, a Cena 11 Cia. de Dança instala-se no Sesc Vila Mariana para uma residência artística, em colaboração com as companhias mexicanas Laboratorio puntoD e Makina de Turing. A residência é aberta para 10 participantes selecionados para acompanhar o processo de pesquisa e criação das cias. A programação ainda conta com workshops ministrados pelas cias dos dias 3 a 18 de agosto, sempre às quintas e sextas, eaulas abertas, de 2 a 16 de agosto, às quartas, além de aberturas de processo nos dias 5, 12 e 18 de agosto.

Residência

Esta residência é a primeira ação que estrutura as novas rotas do Cena 11 para uma nova criação e tem também como proposta o intercâmbio com outros pesquisadores latino-americanos. Nesta primeira etapa, há o encontro com as companhias mexicanas: Laboratorio puntoD, (na figura da artista Olga Gutiérrez); e Makina de Turing(com os artistas Diana Bayardo e Gervasio Cetto Bojorquez).

A residência também conta com a participação de 10 selecionados para o acompanhamento do processo de pesquisa e criação das cias. As atividades acontecem de 1 a 18 de agosto, de terça a sexta. A participação é gratuita e os participantes foram selecionados através de análise de currículos.

Workshops

Durante seu processo de residência o Grupo Cena 11 Cia de Dança oferece workshops para 30 selecionados, com o intuito de criar ferramentas singulares e coletivas vinculadas à corpografia da consciência no estudo da presença relacionada a espaço e objetos. Os encontros acontecem de 3 a 18 de agosto, sempre de quarta a sextas, a partir das 18h. Os participantes foram selecionados através de análise de currículos.

Aulas Abertas

O Grupo Cena 11 Cia de Dança oferece ao público interessado aulas abertas que consistem em compartilhar práticas de aquecimento, com o intuito de criar um espaço de trocas de experiências entre artistas e público. Não é necessária experiência prévia para participar.

As aulas acontecem de 2 a 16 de agosto, quartas-feiras, das 13h30 às 14h30, gratuitamente.

Abertura de processo

A abertura do processo de residência entre o Grupo Cena 11 Cia de Dança e as cias mexicanas Laboratorio puntoD e Makina de Turing, na figura dos artistas Olga Gutierrez, Diana Bayardo e Gervásio Bojorquez, propõe instaurar e compartilhar a primeira instância da investigação técnico artística do atual projeto do grupo: “NAU – novas rotas anti-esquecimento“.

As apresentações acontecem nos dias 5 e 12 de agosto, sábados, às 19h30 na Praça de Eventos da Unidade e no dia 18 de agosto, sexta-feira, às 19h na Sala Corpo & Artes (para esta data, é necessário retirar ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência). Todas as apresentações são gratuitas.

Saiba mais sobre a residência, os workshops, aulas abertas e as apresentações no Portal Sesc SP:

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ narp975wzzgyd9e/AACbwXP2o5rD_ xyx1d7jwgjfa?dl=0

Serviço:

Residência com Cena 11 Cia. de Dança e cias Laboratorio puntoD e Makina de Turing (México)

De 1 a 18 de agosto

terças-feiras, das 13h30 às 21h (exceto dia 1º, das 13h30 às 19h);

quartas-feiras, das 14h30 às 17h30 (exceto dia 2, das 14h30 às 20h30);

quintas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30;

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B

10 vagas

Acima de 16 anos

Grátis

Workshops com Cena 11 Cia. de Dança e cias Laboratorio puntoD e Makina de Turing (México)

De 3 a 18 de agosto, quartas a sextas-feiras, das 18h às 21h (exceto dias 8 e 9, das 18h às 20h30);

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B

30 vagas

Acima de 16 anos

Aulas Abertas com Cena 11 Cia. de Dança e cias Laboratorio puntoD e Makina de Turing (México)

De 2 a 16 de agosto, quartas-feiras, das 13h30 às 14h30;

Local: Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B

30 vagas

Acima de 16 anos

Grátis | Não é necessário inscrição

Abertura de Processo com Cena 11 Cia. de Dança e cias Laboratorio puntoD e Makina de Turing (México)

Dias 5, 12 e 18 de agosto, sábados, às 19h30; sexta, às 19h;

Local: Praça de Eventos (dias 5 e 12) e Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B (dia 18)

Livre

Grátis

Para o dia 18, retirada com 1 hora de antecedência, na Central de Atendimento.

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

