Mônica Salmaso lança seu álbum “Caipira” no Sesc Vila Mariana

Cantora apresenta repertório de seu novo trabalho, em três noites no Teatro da Unidade

De 11 a 13 de agosto, o Teatro do Sesc Vila Mariana recebe a cantora Mônica Salmaso, que realiza os shows de lançamento de seu novo álbum, “Caipira”, um passeio pela música caipira de todos os tempos. Os shows acontecem às 21h de sexta e sábado e às 18h de domingo, com venda de ingressos a partir das 16h de 1º de agosto no Portal Sesc e, nas bilheterias do Sesc, a partir das 17h30 do dia 2 de agosto.

Mônica Salmaso teve a ideia de gravar um disco dedicado à música caipira após receber um convite do Sesc SPpara o projeto Ponto InComum, em que dedicou cada show a uma vertente da música brasileira. A música caipira foi o tema do show Casa de Caboclo. A partir daí, seu interesse e encantamento com o universo caipira foi instantâneo, como conta a própria Mônica: “O violeiro, escritor e amigo muito querido Paulo Freire chegou na minha casa com uma mala grande cheia de cds, vinís e fitas cassete com uma triagem de uma vida inteira dedicada a este assunto. Eu fiquei fascinada”. Um fascínio que só cresceu desde então e fez com que a cantora viesse amadurecendo a ideia de um álbum inteiramente dedicado ao gênero: “Depois do projeto do Corpo de Baile, que foi um trabalho grande, com muitos músicos, arranjadores e ainda uma turnê por dois anos, eu senti a necessidade de fazer, o ‘meu disco Caipira’; num projeto mais íntimo com poucas pessoas escolhidas a dedo por conta da beleza do que fazem e da certeza de que compreendem este universo e poderiam amplia-lo (se fosse o caso) com respeito e conhecimento de causa”.

Dessa forma, Mônica chamou Teco Cardoso, Neymar Dias, Proveta, Toninho Ferragutti, , Robertinho Silva, André Mehmari, Sérgio Santos e Rolando Boldrim para a gravação de “Caipira”, que agora é lançado nesses três shows no Teatro do Sesc Vila Mariana.

No repertório do disco e do show, “A Velha” e “Alvoradinha” (folclore), “Caipira” (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro), “Primeira Estrela de Prata” (Rafael e Rita Alterio), “Minha Vida” (Vieira e Carreirinho), “Açude Verde” (Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro), “Feriado na Roça” (Cartola), “Sonora Garoa” (Passoca), “Bom Dia” (Nana Caymmi e Gilberto Gil) e “Baile Perfumado” (Roque Ferreira), entre outras pérolas do cancioneiro caipira.

Mônica Salmaso estará acompanhada no palco por Teco Cardoso (sax e flautas), Nailor Proveta (clarinete),Toninho Ferragutti (acordeon), Neymar Dias (viola caipira) e Breno Ruiz (piano). Uma celebração da música caipira, segundo ela, “com todo o respeito que eu tenho pelo Brasil mais profundo e pelas nossas qualidades criativas que beiram o infinito; e com a minha leitura, minha e de meus amigos que dele participa”.

Mônica Salmaso começou a carreira no final dos anos 1980 e, com seu último disco, “Corpo de Baile”, conquistou os prêmios de melhor cantora MPB e melhor canção, no Prêmio da Música Brasileira.

No Portal Sesc SP, compra de ingressos e mais informações: bit.ly/SalmasoCaipira

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ f41l8ujs1syyd5s/ AADGpbAFX8WHgr9NZx47BWtna?dl=0

Serviço:

Mônica Salmaso

Lançamento do CD “Caipira”

De 11 a 13 de agosto, sexta e sábado, às 21h; domingo, às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 1/8, às 16h e nas bilheterias a partir de 2/8, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 40,00 (inteira) l R$ 20,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

