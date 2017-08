Corpo de Luiz Melodia é enterrado ao som de sucessos do artista

O corpo do cantor e compositor Luiz Melodia, 66 anos, foi enterrado hoje (5) pela manhã no cemitério do Catumbi, depois de ter sido velado desde o final da tarde de ontem (4) na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, escola de coração do cantor, que nasceu e foi criado no morro de São Carlos, que deu origem a escola de samba do tradicional bairro da boemia carioca.

O cantor vinha lutando há meses contra um câncer de medula, mas nos últimos dias seu estado de saúde piorou, devido aos efeitos da quimioterapia. Ele teve de ser internado e morreu no hospital. Na quadra da escola de samba, o caixão foi coberto com bandeiras de duas paixões do artista, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Escola Estácio de Sá.

Melodia fez uma canção que se tornou sucesso, em homenagem ao bairro do coração do artista, e que foi lembrada pelos presentes, chamada Estácio, Holly Estácio: “Se alguém quer matar-me de amor / Que me mate no Estácio / Bem no compasso, bem junto ao passo / Do passista da escola de samba / Do Largo do Estácio”.

O cortejo levando o corpo do cantor foi seguido a pé por um grupo de músicos desde a quadra da escola de samba até o cemitério do Catumbi, onde artistas acompanharam as composições de Luiz Melodia que se tornaram sucesso, cantadas também pelo povo e integrantes da escola Estácio de Sá.

