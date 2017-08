O Brasil e nosso precário desenvolvimento científico

A Educação é o fator primordial para o desenvolvimento de uma nação. E

com a Educação alcançaremos desenvolvimento em todas as áreas da

ciência.

Países como Israel, Coréia do Sul, China, Japão, e Índia, são exemplos

emblemáticos… Ele investem pesado em ciência e tecnologia, e em

razão disso, saíram da pobreza para a riqueza, num espaço de tempo de

cinco a seis décadas apenas.

Entretanto, no Brasil, a educação é uma tragédia em todos os níveis.

Adquirir um diploma de segundo grau, ou um diploma universitário, é

algo que se resolve em questão de poucas horas… Diplomados que

desconhecem tudo, abundam por aí…

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vem defendendo que

investimentos na área da ciência, alcancem pelo menos 2% do valor do

PIB, mas estamos muito longe disso… E este valor é mais de 4% em

Israel e na Coréia do Sul, e em torno de 3,5% no Japão.

Qualquer país sério e comprometido com a riqueza de seu povo, investe

dinheiro graúdo em ciência e tecnologia, isto é, sempre acima de 2% de

seu produto interno bruto. E investem porque o retorno é garantido!

Aqui no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e

Comunicações, (houve fusão de ministérios), neste 2017 sofrerá corte

de 44% nos seus recursos. Assim, dos R$5,81 bilhões que seriam

investidos originalmente, o valor minguou para R$3,27 bilhões… Isto

é, o que já estava ruim, vai ficar pior… Um desalento para muitos

abnegados cientistas… Vai ficar difícil!

Pasmem, estes 3,27 bilhões de reais é a metade do investimento de

2005, em valores corrigidos monetariamente…

Não é a toa, pois, que ocupamos apenas a 69º posição no ranking

internacional de inovação científica. UMA VERGONHA!

Quem se informa minimamente, sabe e reconhece, que não se desenvolve

um país sem financiamento contínuo na área científica. Por isso,

entendo que há muita miopia na visão dos Ministérios da Fazenda e do

Planejamento, sob comando de Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira,

respectivamente.

Apesar de transito frequente em muitas universidades do mundo, estes

dois ministros não entenderam que o corte de investimentos da área

científica é como dar um tiro no próprio pé… O país freia…

Ora, nós precisamos copiar modelos que vem dando certo há décadas…

Israel e a Coréia do Sul, por exemplo, alcançaram progresso e riqueza

para seus povos, principalmente via desenvolvimento científico.

Simples assim!

Não tentem reinventar a roda, prezados!

Curitiba, 05 de agosto de 2017.

João Antonio Pagliosa

Engenheiro Agrônomo