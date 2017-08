Papaiz Participações reinaugura Praça do Imigrante Italiano em São Paulo

Revitalização faz parte do projeto Italia per San Paolo, que reúne a comunidade italiana para a recuperação de três importantes praças da cidade

São Paulo, 4 de agosto de 2017 – A Praça do Imigrante Italiano, localizada entre as avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho, no Jardim Europa, será reinaugurada neste domingo, 6 de agosto, às 11h, com novos jardins, elementos em pedra restaurados e novo projeto de iluminação. A Papaiz Participações está entre as empresas e indivíduos participantes da iniciativa, que reúne a comunidade italiana para a recuperação de três importantes praças da cidade.

Primeira praça a ser revitalizada como parte do projeto “Italia Per San Paolo – Monumentando e Restaurando a Cidade”, idealizado pela Embaixada da Itália, pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo e pela ITA – Italian Trade Agency, com o apoio da prefeitura de São Paulo e o patrocínio de representantes de empresas italianas e ítalo-brasileiras, a Praça do Imigrante Italiano é um dos espaços criados para homenagear a contribuição da comunidade italiana para o patrimônio do município.

Para a família Papaiz, que hoje comanda a Papaiz Participações, contribuir com a revitalização da Praça do Imigrante Italiano é uma forma de demonstrar gratidão pela cidade que acolheu seus pais e permitiu a construção da empresa de Luigi Papaiz, que em 1952 começou a atuar no Brasil no ramo de cadeados e fechaduras, com uma fábrica no bairro da Vila Prudente, em São Paulo. O primeiro investimento da empresa na praça foi na década de 1980.

O interesse da família pela manutenção Praça do Imigrante Italiano esteve alinhado ao desejo de Luigi Papaiz de contribuir para o desenvolvimento da coletividade italiana na capital paulista. Agora, a família vê na revitalização uma oportunidade de retribuição à comunidade com o maior número de cidadãos ítalo-brasileiros.

“Nossos pais tiveram uma forte tradição no apoio de ações da comunidade italiana em São Paulo. A própria Praça do Imigrante Italiano teve anteriormente nossa colaboração. Além disso, como empresário, nosso pai sempre teve preocupação com os colaboradores, mantendo creches em suas fábricas quando ainda nem se falava no assunto”, afirma Sandra Papaiz, primogênita da família de três irmãos.

Com projeto original do renomado arquiteto e designer italiano Luciano Deviá, que veio ao Brasil em 1978, a Praça do Imigrante Italiano será o primeiro espaço reinaugurado, em um esforço conjunto com as empresas Papaiz Participações, Comolatti e Bauducco. O “Monumento ao Imigrante Italiano”, do escultor ítalo-brasileiro Galileo Emendabili, inserido em 1988 no espaço, também será recuperado e terá o mármore renovado.

Sobre a Papaiz Participações – empresa da família focada no segmento imobiliário, a Papaiz Participações pertence ao Grupo Papaiz, fundado no Brasil em 1952 por Luigi Papaiz. O grupo também mantém negócios com a agropastoril –Veredas do Arrojado –, e comércio exterior, com a Papaiz Trading Ásia.

