CONTAGEM: ENCONTRO FINAL DO PROGRAMA ESCOLA EM MOVIMENTO SERÁ EM SETEMBRO

O encontro final da edição de Contagem (MG) do Programa Escola em Movimento será em setembro. Participarão representantes das dez escolas contempladas pelo Programa desenvolvido pelo Instituto Arcor Brasil.

A edição em Contagem foi implementada entre todo o ano de 2016 e primeiro semestre de 2017. Foi a primeira edição do Programa Escola em Movimento realizada em somente um município.

As outras duas edições aconteceram em vários municípios da região de Piracicaba, no interior de São Paulo, e em três municípios da Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco.

Esporte, cultura e defesa da cidadania são algumas das áreas de abrangência dos dez projetos que receberam apoio técnico e financeiro em Contagem. Ações e estruturas permanentes compõem o legado dos projetos.

Estas são as escolas e os respectivos projetos: Escola Municipal Jenny de Andrade Faria (Projeto A dança em movimento!); EM Ana Guedes (Esportes não convencionais na escola); EM Sônia Braga (Corporeidade, Expressão e Futuro); EM Professora Julia Kubitschek de Oliveira (Mova-se: escola que se exercita); EM Padre Joaquim de Souza Silva (Escola em Movimento pela Paz).

Também foram contempladas as escolas: Escola Municipal Professor Hilton Rocha (Projeto HR: Espaço de movimento); EM Otacir Nunes dos Santos (Estação Saúde); EM Prefeito Sebastião Camargos (Acelerando e integrando no ritmo da educação); e EM Vereador Benedito Batista (Atividades ao ar livre: saúde e lazer na escola). A Escola Estadual Laurita Mello Moreira também participou, com o Projeto Atividade física e alimentação saudável: a escolha perfeita.

Bragança Paulista Em setembro será igualmente realizado o segundo encontro de formação da edição do Programa Escola em Movimento em curso em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Participarão representantes das 14 escolas contempladas.

Dar apoio a projetos de escolas públicas que estimulam a vida ativa, através do movimento. Este é o grande objetivo do Programa Escola em Movimento, desenvolvido na Argentina, no Brasil e no Chile.

No Brasil já aconteceram três edições, na região de Piracicaba (SP), na Região Metropolitana de Recife (PE) e em Contagem (MG). Uma quarta edição está em curso em Bragança Paulista (SP). Agora o Programa volta à região de Piracicaba, especificamente no município de Rio das Pedras.

Outras informações:

Instituto Arcor Brasil www.institutoarcor.org.br

José Pedro Soares Martins (MTb 17.572) Assessoria de Imprensa

(19) 98206.1867 josepmartins@uol.com.br