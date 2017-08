Projeto leva carteiro à sala de aula para entrega de correspondências “especiais”

Como se envia uma carta? Como acontece para uma encomenda, pedida pela Internet, chegar até as minhas mãos? E ainda, qual a história desse pequeno pedaço de papel chamado selo postal? Essas e outras indagações estão sendo esclarecidas a cerca de 60 crianças do 1º ano da Escola Municipal Professor Wilson Taveira Rosalino, no Aero Rancho, como parte do projeto “Era uma vez”. No dia 08/08, às 8h e no dia 10/08, às 13h30, um carteiro irá até a sala de aula fazer uma “entrega especial” a cada pequeno destinatário.

Por iniciativa da professora Maria Cícera Ramos, o projeto uniu os Correios e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para levar aos estudantes, que têm em média 6 anos de idade, informações sobre o mundo postal, baseada no livro “O carteiro chegou”, de Janet e Allan Ahlberg. A professora está escrevendo uma correspondência a cada aluno, que será entregue pelo carteiro em sala de aula.

Antes disso, cada aluno foi procurar saber mais sobre o carteiro de sua rua e, no último dia 31, a colaboradora da área de filatelia dos Correios, Ariane Mori, foi à escola para contar às crianças um pouco sobre filatelia e realizar atividades com coleção de selos e cartões postais. Os alunos receberam “Kits Postais”, confeccionado especialmente para crianças. O projeto será encerrado no dia 06/10, reunindo as crianças para uma festa, como no livro que baseia a ação.

EVENTO

Entrega especial – Carteiro na sala de aula: 08/08, 8h30 e 10/08, 13h30

Local: Escola Municipal Professor Wilson Taveira Rosalino

Endereço: Rua Tokuei Nakao, s/n – Aero Rancho

Coordenação de Comunicação dos Correios de Mato Grosso do Sul

Telefones: (67) 3389-5105/ 5219

Celular: (67) 99636-2646

E-mail: ascom.ect.ms@correios.com.br

Site dos Correios | Blog dos Correios | Facebook