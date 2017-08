PRF apreende 1,5 t de maconha em camionete roubada

Redação do Perfil News

Caminhonete apreendida com maconha perto da BR-262 (Foto: PRF/Divulgação)

Na manhã de ontem (05) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma camionete Toyota/Hilux, carregada com 1.500 kg (mil e quinhentos quilos) de maconha, após veículo se acidentar em uma estrada vicinal, próximo da BR-262.

Policiais Rodoviários Federais que participam da Operação Égide-Fronteiras realizavam fiscalizações ostensivas na rodovia BR-262. A Central de Informações Operacionais da PRF (CIOP) recebeu denúncia de que a Hilux havia se acidentado próximo da rodovia, provavelmente após o motorista perceber a fiscalização e tentar fuga em uma estrada de chão que dá acesso a uma fazenda.

Equipes da PRF foram ao local e encontraram a camionete abandonada, com 1,5 toneladas de maconha, que ocupavam o interior e a caçamba do veículo. A camionete é produto de roubo/furto, ocorrido em Minas Gerais e estava com placas clonadas de outro veículo, também de MG.

Os policiais fazem buscas na região, para encontrar os envolvidos, mas nenhum foi preso até o momento. A droga e o veículo foram entregues na DENAR – Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico, em Campo Grande/MS.

Operação Égide-Fronteiras é uma Operação da PRF, em conjunto com a SENASP, que tem por objetivo o combate a crimes em estados de fronteira no MS, PR, SC e RS.

(*) Assessoria de Comunicação