BTG Pactual avaliará Eldorado, a pedido da April

Sábado, 05 de agosto de 2017 14h33 Autor: Rogério Potinatti

Arquivo ExpressãoMS

Eldorado Brasil, com sede em Três Lagoas

A April, empresa da Indonésia, contratou o BTG Pactual para avaliar uma possível oferta pela Eldorado Brasil, produtora de celulose pertencente à J&F Investimentos. A notícia foi divulgada neste sábado (5) com exclusividade pelo informativo Valor.

Conforme a publicação, a fabricante asiática de celulose e papel disputa o ativo com a Arauco, que segue em negociações com a família Batista, dona da J&F, apesar do encerramento do período de exclusividade, e com a Fibria, que ainda não se sentou à mesa de negociação nem apresentou uma oferta pela concorrente.

O Valor informou que, diante do encerramento do período de exclusividade com os chilenos, a Eldorado passava a ser disputada pelos próprios chilenos, pela Fibria e pela April (Asia Pacific Resources Internacional Limites).

A April é uma das maiores fabricantes de celulose e papel no mundo e tem operações industriais concentradas na Ásia. Para uma fonte do Valor, porém, não está claro se a April teria interesse em fazer uma oferta firme pela companhia ou apenas avaliar seus números e estrutura de custos.

Ainda conforme o informativo, a Fibria segue interessada em apresentar uma proposta pela Eldorado, mas ainda não teria ocorrido um contato com a J&F. Os chilenos, por sua vez, não teriam desistido de chegar a um acordo com a holding.

