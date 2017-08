Cerca de 30 cães sem comida e água são resgatados de casa abandonada

Três Lagoas Sexta-feira, 04 de agosto de 2017 16h31 Autor: Loislenne Longui

Divulgação

Pelo menos trinta cães da raça Fox Terrier, ou Paulistinha, foram resgatados de uma casa abandonada na rua João Carrato, em Três Lagoas na tarde desta sexta-feira (4). A informação chegou através de uma denúncia de uma estudante ao grupo “Protetoras Três Lagoas”, e a força-tarefa de resgate teve o apoio da Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG), Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Polícia Militar Ambiental.

Os animais estavam sem água e comida, em uma casa abandonada completamente suja e cheia de móveis velhos, além de muito entulho. O imóvel pertence a uma advogada que também é veterinária, que se negou a deixar a equipe entrar sem uma ordem judicial, no entanto, a situação mudou com a chegada do delegado Rodrigo Sperancin Lopes, que ordenou a entrada dos voluntários.

Havia filhotes e adultos no local, todos muito assustados e alguns debilitados. Dentre eles um animal cego. Para denunciar a jovem mandou fotos para o grupo de proteção animal e nelas um dos cães aparecia preso em uma gaiola pequena em que ele mal conseguia se mexer. Segundo ela, o cachorro estava ali há dois dias.

Segundo a denunciante, é possível sentir o mal cheiro da casa do outro lado da rua, e ela contou que por diversas vezes já tentaram resgatar os animais, no entanto a proprietária nunca permitiu.

Charlene Bortoleto, é uma das protetoras e disse que recebeu a denúncia de que havia apenas dois animais na casa, mas quando chegou encontrou um cenário bem diferente. Os animais foram levados para o canil do CCZ, onde serão cuidados.

O grupo promoverá campanhas para adoção e doação de ração e outros mantimentos necessários. Interessados em ajudar podem entrar em contato através da pagina no Facebook, Protetoras Trêslagoas.

*Matéria editada às 17h42 para alteração de informações

Fonte: Expressão MS