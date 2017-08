Arauco e J&F não fecham acordo para venda da Eldorado no prazo de exclusividade; porém, chilena não teria desistido

Prazo de exclusividade das negociações entre a empresa chilena Arauco e a Eldorado Brasil encerrou na noite desta quinta-feira – dia 3 – sem sucesso, conforme noticiado pelo portal de notícias ‘Valor Econômico’ na manhã de ontem. Agora, a concorrência está aberta para demais interessados.

Conforme o Valor, a Fibria e a April – da Indonésia – entram na disputa pela gigante de celulose; a Arauco, por sua vez, não teria desistido de se manter entre as interessadas pela compra do ativo; contudo, sem exclusividade nas negociações.

Na última semana, o presidente da Fibria – Marcelo Castelli – anunciou publicamente o interesse pela Eldorado Brasil. Especialistas acreditam que, se a Fibria comprar a Eldorado, ela poderá compartilhar da infraestrutura e das florestas plantadas em Mato Grosso do Sul; porém, o Sititrel – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Papel e Celulose – não enxerga com “bons olhos”, pois, acredita que os funcionários poderiam ser prejudicados por conta de possível monopólio.

Conforme apurado pelo Hojemais, funcionários da Eldorado Brasil passam por momento de insegurança e temem perder seus postos de trabalhando quando a fábrica ganhar nova gestão. Embora o prazo de exclusividade da Arauco tenha vencido, fontes do Hojemais disseram que ela já seria a nova dona da fábrica e que teria, inclusive, colocado funcionários chilenos para participarem do processo de produção.

Receosos com possível “peneira” – depois que a Eldorado “deixar de existir” – o desempenho dos funcionários estaria prejudicado pelo medo de perderem seus empregos, já que muitos deles, inclusive, são de outras regiões do país e, desde que foram contratados pela gigante, já se sentiam como parte dela e já teriam adquirido estabilidade financeira no município.

A insegurança não assola apenas os funcionários em relação aos seus postos de trabalho, mas também ao futuro das casas onde moram, que foram construídas pela Eldorado Brasil.

Conforme fonte do Hojemais, a empresa construiu 200 casas no Jardim dos Ipês 4 e ofereceu subsídio para seus trabalhadores adquirirem os imóveis. Porém, quatro anos depois dessas casas serem entregues, muitos deles não conseguiram financiar, por motivos diversos – entre eles, por terem o “nome sujo”, já que a Caixa Econômica Federal não financia nesta condição, ainda que haja o apoio da indústria.

O principal questionamento entre moradores destas casas é: se a Eldorado Brasil for vendida, como nós, que ainda não financiamos

as casas, ficaremos? Ainda não se sabe o futuro dessas moradias, que pertencem à Eldorado Brasil.

POSICIONAMENTO

A reportagem do Hojemais entrou em contato com a Eldorado Brasil na tarde desta quarta-feira – dia 2 – e, por telefone, foi informada de que a empresa não comentará o assunto “venda da fábrica”, até que vença o prazo de exclusividade de negociações com Arauco, às 0h59 daquele dia.

Foi informada, ainda, que o único pronunciamento que poderia ser feito é que os funcionários estão cientes de que a Eldorado Brasil está em processo de venda. “Temos de respeitar esse período em confidencialidade; não podemos falar nada sobre o assunto” – disse a assessoria da fábrica de celulose.

Bens bloqueados

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou, em parte, um pedido de liminar apresentado pela empresa Viscaya Holding Participações, Intermediações, Cobranças e Serviços – empresa do doleiro Lúcio Funaro e bloqueou os bens da Eldorado Brasil – produtora de celulose de eucalipto da J&F Investimentos – localizada em Três Lagoas.

De acordo com o Portal de Notícias ‘Valor Econômico’, réu na Operação Lava-Jato – Funaro – que hoje se encontra preso, pediu ainda o bloqueio de bens da J&F, controladora da Eldorado e comandada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista; contudo, não foi atendido. A juíza Luciana Bassi de Melo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, disse que os documentos que constam nos autos podem deixar sem respaldo o valor pleiteado pela autora.

O pedido do bloqueio dos bens da Eldorado Brasil é uma resposta de pedido dos advogados de Funaro, em ação judicial movida contra a empresa. Ele cobra pagamento de R$ 44 milhões sob a alegação de que não teria recebido o valor combinado para intermediar a contratação de um empréstimo de R$ 940 milhões da Eldorado junto ao Fundo do FGTS – o FI-FGTS. Esses recursos, inclusive, foram usados em obras da planta da Eldorado Brasil, inaugurada em 2012 em Três Lagoas.

Em nota, a J&F esclarece que não é verdadeira a informação de que o tribunal acatou o pedido de bloqueio pleiteado por Lucio Funaro. Em despacho proferido hoje pela juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo é informado que não há, até o momento, fundamento fático e documental para determinar o bloqueio de bens de empresas do grupo.