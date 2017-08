Jovem de 25 anos é agredido com golpe de enxada na cabeça

Informações preliminares são de que ele se envolveu em briga familiar

6 AGO 2017 Por MARESSA MENDONÇA 09h:57

Homem de 25 anos foi agredido com golpe de enxada na cabeça na tarde de ontem em Ladário. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de morte.

Conforme as informações dos militares, o jovem foi agredido depois de briga familiar em residência do bairro Mista. Ele foi levado para o hospital com corte de aproximadamente 15 cm de extensão.

Não há informações se o agressor foi preso.