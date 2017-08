Cruzeiro e Botafogo empatam sem gols em reencontro

6 AGO 2017 – Por FOLHAPRESS – 17h:17 – Correio do Estado

Cruzeiro e Botafogo empataram por 0 a 0, na tarde deste domingo (6), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputado no Mineirão, o duelo contou com chances perdidas pelos dois lados e foi o primeiro de Sassá contra o ex-clube.

Com o resultado, a Raposa fica na sétima posição do Brasileiro, com 27 pontos, enquanto o Alvinegro se posiciona no 11º lugar, com 25.

O melhor em campo pelo Cruzeiro foi o atacante Sassá, que fez mais um bom jogo desde que assumiu a titularidade do Cruzeiro. Com muita movimentação e boas finalizações, o jogador de 23 anos incomodou o goleiro Gatito Fernández e por pouco não balançou a rede do rival carioca. Ele foi, sem dúvida, o principal nome do confronto ocorrido neste fim de semana.

O Botafogo pouco criou na partida ocorrida neste domingo no Mineirão. Mas há uma explicação óbvia para a ausência de oportunidades no Gigante da Pampulha.

O técnico Jair Ventura optou por descansar pelo menos oito titulares, escalando somente Gatito Fernández, Rodrigo Lindoso e Bruno Silva. O fato fez com que o Alvinegro levasse pouco perigo ao gol defendido por Fábio.

A única finalização do Botafogo na direção do gol neste domingo foi com o zagueiro Emerson Santos. O atleta mandou a bola de cabeça nas mãos de Fábio. O time carioca ainda deu outros três chutes, mas todos longe da meta da Raposa.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo Cerqueira e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Nonoca (Robinho – 18’/2ºT), Rafinha (Robinho – 19’/2ºT) e Thiago Neves; Alisson (Raniel – 38’/2ºT) e Sassá.

T.: Mano Menezes.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Emerson Santos (Renan Fonseca – 40’/2ºT), Marcelo, Emerson Silva e Gilson; Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Leo Valencia (Marcos Vinícius – 30’/2ºT); Guilherme e Brenner (Vinícius Tanque – 25’/2ºT).

T.: Jair Ventura.

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO)

Público/Renda: 22.69 (presente)/R$ 457.410,00

Cartão amarelo: Lucas Silva, Sassá, Diogo Barbosa (Cruzeiro); Dudu Cearense, Leo Valencia, Emerson Santos (Botafogo)