Polícia apreende caminhão roubado com mais de 1 tonelada de maconha

Motorista de 48 anos foi preso em flagrante

5 AGO 2017 – Por BRUNA AQUINO – 09h:54 – Correio do Estado

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu caminhão que transportava 1.016 quilos de maconha, ontem (4), na Rodovia MS-156, em Amambai. Condutor do veículo, de 48 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações, policiais abordaram condutor do caminhão Ford Cargo, com placas de São José do Rio Pardo (SP). Na ocasião, ele informou que foi contratado para pegar o veículo em Amambai e transportar fécula de mandioca até a cidade de Terra Roxa (PR). Em troca, receberia R$ 3 mil pelo transporte da carga.

Durante revista no veículo policiais encontraram compartimento secreto, onde havia vários tabletes do entorpecente. Foi constatado ainda que o chassi teria sido adulterado e que veículo foi roubado em Mato Grosso.

Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a abrir o compartimento metálico e retirar a droga do local.

Condutor afirmou à polícia que não sabia nem do compartimento e nem de outras irregularidades do veículo. Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Amambai.