Com Neymar na torcida, PSG ganha na estreia do Francês

O novo clube de Neymar, o Paris Saint Germain, fez sua estreia no Campeonato Francês neste sábado com uma vitória por 2 a 0 sobre o Amiens, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Os gols foram marcados pelos dois atacantes da equipe, o uruguaio Cavani e o argentino Pastore, um em cada tempo da partida.