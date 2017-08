ITAL participa da TecnoCarne 2017

Palestrantes abordarão a qualidade da carne brasileira

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, participa da 13ª edição da TecnoCarne, de 08 a 10 de agosto, em São Paulo/SP.

Na ocasião, a pesquisadora Ana Lucia da Silva Corrêa Lemos, também diretora do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do ITAL, ministrará a palestra: “Desafios no desenvolvimento de produtos cárneos e seus impactos na qualidade”. Na sequência, a bióloga Miriam Marquezini abordará: “Qualidades das carnes comercializadas em açougues”.

“É uma excelente oportunidade de desmistificarmos conceitos distorcidos sobre a carne. A qualidade das carnes e dos produtos processados brasileiros é inquestionável. Desde as plantas brasileiras exportadoras de carnes que são superiores às do exterior, até a questão das carnes de aves e suínos, pois nós temos o sistema de integração que aumenta muito a segurança do produto porque conhecemos o animal até a etapa final: é possível saber quem é o produtor, as rações, a empresa que fornece os medicamentos também. Além disso, temos as leis mais rigorosas. Nossa legislação é restritiva, o que dá muita segurança ao produto”, declara Ana Lucia.

O evento reunirá toda a cadeia da indústria de processamento de proteína animal. Os interessados em participar podem obter mais informações direto no website da feira: https://www.tecnocarne.com.br.

Sobre o ITAL

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, tem como um dos objetivos promover a segurança dos alimentos para o consumidor final, por meio de tecnologia, ciência e qualidade de alimentos e embalagens. Fundado em 1963, possui sete centros especializados em produtos cárneos, cereais, chocolates, balas, confeitos, produtos de panificação, laticínios, frutas, hortaliças, engenharia de processos industriais, tecnologia de pós-colheita e embalagens. Conta com laboratórios de análises químicas, físicas, sensoriais e microbiológicas; e setores especializados em embalagens de materiais metálicos, vidro, plástico, celulósicos e de transporte e distribuição. É certificado na norma NBR ISO 9001 e possui ensaios acreditados na norma ISO/IEC 17025 pela CGCRE/INMETRO. O ITAL oferece serviços de pesquisa e desenvolvimento, consultoria, capacitação e análise. Mais informações no website: http://www.ital.sp.gov.br

Fonte: Ital@sp.com.br