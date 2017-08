Aminoagro lança edição especial de embalagem na cor verde para condicionador de solo

A Aminoagro, uma das marcas do grupo Fertiláqua, comprometida com a promoção da sustentabilidade e seguindo as diretrizes da nova Campanha da companhia “Somos Solo, Somos Sementes, Somos Mais Produtividade”, lança uma nova ação com embalagens do condicionador de solo MOL Top na cor verde.

A nova campanha tem o objetivo de contribuir para a formação de uma consciência ecológica, tão importante para a sustentabilidade do meio ambiente e preservação da natureza.

“A utilização da embalagem na cor verde tem como finalidade promover e conscientizar os produtores rurais da importância do cuidado do solo, seu manejo e revitalização por meio de uma agricultura sustentável, otimizando o uso de seus recursos naturais”, explica Gilberto Medeiros, gerente de marketing da Fertiláqua.

Campanha “Somos Solo, Somos Sementes, Somos Mais Produtividade”

A Campanha foi criada pela Fertiláqua com o intuito de conscientizar agricultores e sociedade brasileira da importância de se cuidar do solo e da qualidade das sementes.

Com a evolução da tecnologia, novas formas de pesquisa e de aprendizagens se tornaram parte do cotidiano. O caminho da conscientização é a fórmula de sucesso para uma agricultura mais responsável.

Por meio de investimentos em pesquisa, em debates e especialistas e em capacitações para todos envolvidos no processo produtivo, a Campanha deseja contribuir para minimizar o impacto da degradação do solo brasileiro, com soluções e tecnologias que contribuirão para o setor agrícola brasileiro.

“Juntos iremos trabalhar para o aumento na produção de alimentos, melhoria na renda e qualidade de vida dos agricultores e do povo brasileiro”, afirma Medeiros.

Sobre o Grupo Fertiláqua

Um dos maiores grupos de nutrição, fisiologia de plantas e revitalização de solo, a empresa Fertiláqua atua por meio das marcas Aminoagro, Dimicron e Maximus, a linha Longevus no segmento de cana-de-açúcar, e a linha Golden Seeds para sementeiras e produtores de sementes. A companhia pertence ao fundo de investimento Aqua Capital. Com mais de 300 colaboradores e presença em todo o Brasil, e em outros países da América Latina, a empresa investe em pesquisa, tecnologia e inovação. A Fertiláqua conta com a sede administrativa em Indaiatuba/SP, fábricas em Cidade Ocidental/GO e Cruz Alta/RS, um centro de distribuição em Cuiabá/MT, dois Laboratórios de Análise de Sementes (LAS) e dois Centros de Inovação Tecnológica (CIT). O grupo disponibiliza uma iniciativa pioneira, o Programa Construindo Plantas (PCP), com ações específicas em cada fase das culturas, do plantio à colheita, para potencializar o desenvolvimento de plantas mais eficientes, e um solo com melhores qualidades físicas, químicas e biológicas, buscando com isso sistemas com maiores potenciais produtivos e consequentemente rentabilidade. Com o objetivo de reconhecer a qualidade das sementes de soja no mercado brasileiro, foi criado pelo grupo o selo Sementes de Verdade.

Fonte: Alfapress Comunicação