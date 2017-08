EUROIMMN lança dois produtos para aumentar a rapidez e a produção de resultados laboratoriais

A EUROIMMN lançou dois produtos para aumentar a rapidez e a produção de resultados laboratoriais. O EUROPattern é o microscópio automatizado que possibilita a leitura e interpretação de diversos testes diagnóstico para doenças como Lúpus, Síndrome de Sjogren, artrite reumatóide, vasculites, doença celíaca, hepatite autoimune, hipotireoidismo entre outros. Esses testes são os mais aceitos e bem vistos pela qualidade e excelência na autoimunidade.

E o EUROLabWorkstation é o equipamento de maior produtividade no mercado, trazendo redução de tempo, custo e retrabalho. De acordo com Gustavo Janaudis, CEO da filial Brasileira, o conceito de soluções com qualidade e inovações constantes, são patamares mais do que esperado quando se fala em saúde e bem-estar. “É a economia com qualidade e eficiência que todos os laboratórios procuram”, diz.

A EUROIMMUN é líder mundial em diagnóstico autoimune. Em outubro irá inaugurar sua fábrica própria em São Caetano do Sul, São Paulo, com isso se tornará o maior fabricante do país de testes para dengue, zika e chikungunya. O investimento inicial da empresa no novo local é de R$ 8,5 milhões.

Fonte: Imprensa Social Fernanda Brandão