Stilingue contrata nova supervisora

Ana Paula Cruz será responsável pelo atendimento aos clientes e treinamento

São Paulo, julho de 2017 – A Stilingue, plataforma especializada em análises de redes sociais, imprensa e influenciadores fortalecidos por Inteligência Artificial, comunica a contratação de Ana Paula Cruz, como supervisora. A profissional é formada em Jornalismo com especialização em Mídia, Cultura e Informação pelo Celacc – USP.

Ela tem quatro anos de experiência no mercado de B.I., tendo passado por empresas de renome. Ana Paula trabalhou durante três anos na agência Ideal H+K Strategies, gerindo companhias como o Hospital Israelita Albert Einstein, Transitions, L’Occitane, International Paper, Diageo, Gatorade, Bayer Crop Science e Monsanto. Também liderou por um ano a área de B.I. no MZ Group para contas como Honda, J. Macêdo e ConectCar.

De acordo com Rodrigo Helcer, CEO da Stilingue, a empresa se preocupa com o pós-venda e atendimento consultivo por profissionais que conheçam muito bem o outro lado do balcão, a realidade de negócio dos clientes. “A Ana tem passagem por grandes empresas de comunicação, estruturou times de BI e conhece a fundo as diversas maneiras que nossa tecnologia tem a contribuir para comunicadores como ela, em conversa de igual para igual”, enfatiza.

“Entro no Stilingue para reforçar o time de atendimento e treinamento, além de, trazer um olhar mais estratégico e de melhorias para a empresa”, explica Ana.

Sobre a Stilingue

Stilingue é uma plataforma especializada em análises de redes sociais, imprensa e influenciadores fortalecidos por Inteligência Artificial, compreendendo veículos de notícias (portais, impresso, rádio e TV), blogs, reviews, Facebook, Twitter, Youtube, websites, fóruns de discussão, reviews de produtos e comentários em artigos de notícia.

Diferente de qualquer solução no mercado, o software é pioneiro na utilização de AI aplicado a textos (especialmente ao idioma português) e imagens, sendo um grande diferencial e reforço para os profissionais de publicidade e comunicação. Mais informações em http://www.stilingue.com.br

Fonte: Misasi Relações Públicas