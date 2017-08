SALÃOZINHO DE HUMOR DE PIRACICABA TEM NÚMERO RECORDE DE INSCRIÇÕES

O Salãozinho de Humor de Piracicaba, em sua 15ª edição e novamente com o patrocínio da Arcor do Brasil e Instituto Arcor Brasil, recebeu um número recorde de trabalhos inscritos. Foram inscritos 4.200 desenhos e 100 esculturas, de alunos de escolas de Piracicaba e outras cidades de São Paulo e outros estados. O Salãozinho abre dia 27 de agosto, no Engenho Central de Piracicaba.

Em função desse recorde absoluto de inscrições, o corpo de jurados teve trabalho extra para a seleção e premiação. Reunido no dia 10 de julho, o júri escolheu 176 obras para compor o Salãozinho de 2017, sendo 160 desenhos e 16 esculturas.

O júri foi formado pelo arte-educador Danilo de Angeli e pelo professor e artista gráfico Fábio San Juan. Os trabalhos mais uma vez demonstraram uma visão crítica dos alunos participantes em relação à conjuntura política e social do Brasil.

O 15º Salãozinho de Humor de Piracicaba será aberto ao público no dia 27 de agosto, um dia após a abertura oficial do 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Salão e Salãozinho permanecerão abertos ao público, nos pavilhões do Engenho Central de Piracicaba, até o dia 12 de outubro.

Nesta data serão conhecidos os vencedores do 15º Salãozinho. Com prêmios oferecidos pelo Instituto Arcor Brasil, serão apresentados ao público do Teatro Municipal Erotides de Campos os vencedores nas categorias

Este é o quarto ano consecutivo que o Instituto Arcor Brasil dá apoio ao Salãozinho de Humor de Piracicaba e Salão Internacional de Humor de Piracicaba, dois dos eventos mais importantes do calendário cultural brasileiro.

O 15º Salãozinho de Humor e o 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba são uma realização da Prefeitura de Piracicaba, Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo de Piracicaba e Centro Nacional do Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu).



