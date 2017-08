Monster Jam abre venda de ingressos para Fiel Torcedor

Entradas serão comercializadas a partir de R$ 65. Maior evento de ação de caminhões do planeta será realizado na Arena Corinthians em dezembro

O Monster Jam, que realizará sua primeira edição no Brasil no dia 16 de dezembro na Arena Corinthians, abriu venda de ingressos com prioridade para Fiel Torcedor. Os participantes do programa de sócio torcedor do Corinthians terão entre hoje, 7 de agosto, até dia 21 para adquirirem as entradas em primeira mão no www.monsterjam.com/br, a partir de R$ 65,00.

Os fiéis torcedores terão desconto de 15% nos setores Lounge Oeste + Oeste Inferior + Leste Inferior, Áreas Centrais e Sul Lateral. “Decidimos abrir a venda antes para o Fiel Torcedor, já que o evento será realizado na casa deles. No segundo momento, a venda será aberta a todos que querem acompanhar de perto esse evento inédito no Brasil”, afirmou Bruno Klotz, diretor da Zambini, empresa que produzirá o Monster Jam no Brasil.

Realizado pela FELD Entertainment, o Monster Jam já passou, apenas em 2017, por lugares como China, França, Espanha, Austrália, México e diversas cidades norte-americanas.

Com 25 anos de história, o Monster Jam é um evento idealizado para toda família que verá de perto os caminhões monster mesclando manobras radicais, ação e entretenimento.

Preços (aplicados apenas a Fiel Torcedor)

R$350,00 – VIP AREA (incluído refrigerantes, snacks e pit party free)

R$238,00 – Lounge oeste + oeste inferior + leste inferior

R$170,00 – (áreas centrais) Leste inferior + oeste inferior + oeste superior

R$127,50 – (áreas laterais) Leste superior + oeste superior

R$97,75 – Sul lateral

R$65,00 – Sul

Sobre a Feld

A Feld Entertainment é líder mundial em produzir e apresentar eventos de experiência em entretenimento familiar, elevando o espírito humano e criando memórias inesquecíveis, aos seus 30 milhões de espectadores por ano. As produções da Feld Entertainment foram apresentadas a mais de 70 países em seis continentes, e também incluímos o Ringling Bros. and Barnum & Bailey®, Feld Motor Sports, Disney On Ice e Disney Live!

Fonte: MktMix Assessoria de Comunicação