By Kamy faz exposição dedicada aos seus 30 anos na High Design 2017

Pequim Style – Francesca Alzati (2013)

Grife de tapetes apresenta trabalhos desenvolvidos ao longo de três décadas

Por três décadas de muito esforço e dedicação, a by Kamy priorizou e valorizou o trabalho autoral de grandes designers nacionais e internacionais através de pesquisas culturais que trouxeram ao Brasil obras que, posteriormente, tornaram-se prestigiosas tendências nacionais.

São 30 anos de inovação, elaboração de novas técnicas e criações que farão para sempre parte da trajetória de sucesso e amadurecimento de sua história. Inspirados por esse know-how, a by Kamy traz para a 2ª edição da High Design, uma exposição que apresentará a linha cronológica dessa evolução representada pelo design autoral de grandes parceiros que participaram dessa jornada.

A by Kamy vai expor os trabalhos de Behrouz Kolahi, Creative Matters, Francesca Alzati, Giuliana Lunardelli, Glauco Diógenes, Jan Kath, Jürgen Dahlmanns, Lorena Prado, Sartori, Sérgio Mattos, Tarsila Do Amaral e Teddy Summer, grandes designers que trabalharam e ainda trabalham com a marca e que fizeram parte do amadurecimento e consolidação da empresa, sempre por meio da concepção de produtos criados com maestria e exclusividade.

A miscigenação das culturas faz parte do DNA da empresa e cria peças únicas de grande prestígio, com as quais o público poderá se maravilhar. Através de bichos, geometrismo, grafismos abstratos, mesclas entre cores e o P&B, será possível adentrar em uma viajem contemporânea marcante.

De acordo com Francesca Alzati, designer e diretora de imagem e produtos da by Kamy, a marca atua na área de design autoral com muita ênfase e com ampla valorização, tanto de cada artista e dos trabalhos desenvolvidos, quanto pelos processos de criação e técnicas aplicadas por cada artesão. “Nós queremos usar esse tema para elucidar uma parte dessa história e ao mesmo tempo poder exibir os grandiosos trabalhos que foram criados e confeccionados um a um, com exclusividade e prestigio para a by Kamy nessas três décadas”.

Tarsila do Amaral – Palmeiras (2016), Giuliana Lunardelli e Francesca Alzati – Dahila (2017) e Creative Matters – Scratch Frost (2012).

High Design Expo

08 a 10 de agosto 2017

São Paulo Expo Exhibition&Convention Center

Rodovia dos Imigrantes (Km 1,5), S/N – Vila Água Funda | São Paulo – SP

By Kamy

www.bykamy.com.br

Denise Delalamo Comunicação

Mais informações: Carol Prado

Tel: (11) 3087-5358

E-mail: carolina.prado@denisedelalamocomunicacao.com.br