ESCOLA DA CIDADE ANUNCIA DATAS DO PROCESSO SELETIVO 2018

Abertura das inscrições será no próximo dia 7/8; provas acontecerão entre 5 e 7/12

A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo anunciou as datas do Curso do Processo Seletivo 2018. As inscrições começam no próximo dia 7 de agosto, com 4 de dezembro sendo a data-limite. As provas acontecerão entre os dias 5 e 7 de dezembro.

O Processo Seletivo da Escola da Cidade se diferencia por combinar uma série de aulas, exercícios e entrevistas aos interessados.

A combinação tem como objetivo avaliar, por meio da escrita e do desenho, a capacidade do candidato de analisar, sintetizar e construir raciocínio, avaliando o potencial do futuro estudante de forma a despertar suas potencialidades. Os candidatos assistem a uma aula e, na sequência, realizam entrevista ou exercício sobre o tema exposto. Estes exercícios avaliam conhecimentos gerais e habilidades específicas.

Estão previstas quatro aulas a serem realizadas em três dias: (1) História, para a compreensão da história das cidades como caminho de entendimento das civilizações; (2) Arquitetura e Sociedade, que oferecerá um panorama sintético da arquitetura, como uma forma específica do conhecimento humano e sua relação com a cultura geral. Esta aula é seguida de entrevista com o candidato; (3) Representação Arquitetônica, que consiste na apresentação de elementos com o intuito de despertar a capacidade sensível e consciente para perceber, raciocinar e atribuir significados às relações de determinado contexto, e (4) Tecnologia, que visa a apresentação das formas para a compreensão das estruturas arquitetônicas.

Desde 2010, o curso adota uma matriz curricular de 6 (seis) anos, para ampliação das disciplinas e a inclusão de novos conteúdos, além de intercâmbio e estágio dirigidos. A Escola entende que se tornou fundamental para qualidade de sua formação acadêmica a inclusão de novos conteúdos e a ampliação das disciplinas em todas as matrizes de seu currículo. Este novo desenho da matriz curricular provoca também uma valorização das atividades de pesquisa e prática.

Para se inscrever, acesse o link, ou o site da Faculdade, www.escoladacidade.org.

Sobre a Escola da Cidade

A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, que reúne um conjunto de profissionais multidisciplinares e procura formar arquitetos e urbanistas criativos e críticos à cidade. É um centro de estudos que – por meio de relações entre arquitetura, história, cultura, território e natureza – procura introduzir e reinterpretar as diferentes formas de ocupação do espaço.