WeLancer e Catraca Livre firmam parceria para concurso criativo

R$ 28.000,00 distribuídos em prêmios gerou recorde de novos cadastros na plataforma de designers freelancers

Criar um logo, frase, a estampa e até mesmo uma marca foram alguns dos desafios encarados por designers de todo o Brasil para concorrer a prêmios de até R$ 10.000,00. A WeLancer (http://welancer.com.br/), maior comunidade de profissionais criativos do país, junto com o Catraca Livre e a Rede Brasileira de Criatividade, promoveram um concurso criativo para modificar a identidade visual do blog As Coisas Mais Criativas do Mundo e a criação de frases/logo para datas comemorativas, como o Dias das Mães e Dia dos Namorados, assim como para elaboração de uma arte para representar o bairro da Vila Madalena, onde a sede do portal é localizada. O projeto aconteceu de maio ao início de junho e contou com a participação de mais de 3 mil designers.

Como primeiro desafio, os designers tiveram que criar um logotipo para o blog As Coisas Mais Criativas do Mundo, do Catraca Livre. Na primeira fase, foram recebidas mais de 3 mil propostas e um júri especial selecionou as dez melhores artes que foram para votação popular. Os três melhores escolhidos pelo público foram encaminhados para avaliação de um júri selecionado pelo Catraca Livre. A arte vencedora foi elaborada pelo designer carioca Thiago Henrique Breves de Oliveira, que recebeu o prêmio de R$ 10.000,00. “O processo de criação durou dois dias. O primeiro foi de estudo e no segundo me dediquei ao desenvolvimento da arte. Pensei em formas geométricas e fontes que fossem bem legíveis. Usei um ‘A’ invertido para simbolizar um olhar de outro ângulo sobre as coisas”, explica o designer.







“Mãe, amor à primeira vista” foi a frase da designer Déborah Oliveira selecionada para ser a frase da campanha de Dia das Mães e como premiação ela ganhou R$ 1.000,00. Para esse desafio, a WeLancer recebeu 721 propostas e a vencedora foi escolhida diretamente pela equipe do Catraca Livre.

Para o Dia dos Namorados, os criativos deveriam criar uma estampa para data que retratasse o amor com uma frase ou uma ilustração original. A ideia não era focar no dia, mas sim em algo que demonstrasse amor e afeto. A plataforma recebeu quase 2 mil opções de artes de 387 designers e as dez melhores foram para votação popular. A arte produzida pelo designer Marcos Paulo Duarte, que trouxe a proposta de mostrar a abrangência do amor em todas as suas formas por meio da ideia: fazer o bem sem ver a quem, unindo o apoio às causas, como diversidade e doação de sangue, foi a mais votada e o prêmio dele foi de R$ 10.000,00.





Conhecida por ser um bairro da economia criativa, das artes e da boemia e ao mesmo tempo, provinciana e cosmopolita, a Vila Madalena se transformou em uma galeria a céu aberto por causa dos seus grafites. Além disso, é o bairro que hospeda a sede do Catraca Livre. Assim, o último desafio proposto pelo site foi a criação de uma marca que refletisse a alma do bairro. Diferente dos outros projetos, essa categoria elegeu três vencedores. O valor investido para esse projeto foi de R$ 8.200,00, sendo que o primeiro colocado, o designer Eduardo Hiraoka faturou R$ 5.000,00 de prêmio.







Em uma segunda fase, ainda em homenagem ao bairro paulistano, os profissionais tiveram que criar uma logo tipográfica, ou seja, uma arte para impressão. O grande ganhador foi o designer Jarede Brasil e segundo lugar, foi escolhida a arte de Eduardo Hiraoka. O valor total investido para o projeto tipográfico foi de R$ 2.400,00 reais.

“Essa parceria é muito importante para a WeLancer, pois atraiu um número enorme de profissionais para a nossa plataforma, o que gera ainda mais opções para os nossos clientes. E mais que isso, é uma oportunidade de mostrar a criatividade e o talento dos designers de todo o País”, explica Marian Nassif, gerente de comunidade da WeLancer. A plataforma, criada há sete anos por Gustavo Mota, designer gráfico pós-graduado em Marketing pela IBMEC, nasceu como uma identidade onde designers freelancers poderiam ter, ao mesmo tempo, portfólios atualizados e maior acesso a clientes e jobs. “Por se identificar com os valores da empresa, o Catraca Livre, que procurava variedades de profissionais e propostas de artes para o seu projeto, apresentou a ideia do concurso criativo e nós adoramos a proposta”, conta Marian.

Segundo o jornalista Gilberto Dimenstein, a ideia era criar significados e imagens para temas com fins jornalísticos, com o objetivo de estimular a criatividade e a convivência das pessoas e para isso, o Catraca Livre lançou o desafio aos designers. “O retorno foi rápido e extraordinário. Vieram muitas artes com alta qualidade, um verdadeiro exercício coletivo de criatividade. A maioria dos temas virou produto e é isso que achamos mais importante, pois é um trabalho de valorização dos designers”, comemora Dimenstein.

Para viabilizar a ação, o Catraca Livre investiu R$ 37.900,00 nos cinco projetos. Durante o concurso, a WeLancer recebeu em um mês cerca de 6 mil novos cadastros, maior número desde quando a plataforma surgiu em 2010, já que a média mensal é de 1.500 novos cadastros.