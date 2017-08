Prefeitura de Três Lagoas realiza limpeza e troca de lixeiras de estradas rurais

Três Lagoas, além de ser um dos principais polos industriais do Estado de Mato Grosso do Sul, é reconhecida pelas suas belezas naturais, pousadas, ranchos e chácaras que atraem diversos turistas. Por isso, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), está limpando ou substituindo diversas lixeiras que ficam nos acessos aos assentamentos às margens da BR-158.

A limpeza das lixeiras foi feita na entrada da região do Galpão, Marreca, Bom Jardim e Fazenda Jaó, principalmente naquelas que, devido à má conservação, não impedia que o lixo se espalhasse pelo local. De acordo com o Departamento de Obras e Serviços (DSP), setor da SEINTRA responsável pela limpeza, no acesso ao Assentamento Pontal do Faia a lixeira foi substituída, pois estava completamente danificada.

Toda a ação foi feita com recursos próprios e, mais uma vez, sem nenhum custo adicional à máquina pública. Para o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, que acompanhou a ação, “isso demonstra que a administração está focada em atender tanto a área urbana, quanto a zona rural, não apenas nesse sentido, mas com diversas ações de melhorias que estamos levando às diversas regiões do Município”, finaliza.

Além da questão da limpeza do local, que deixa essas entradas mais organizadas e bonitas, a ação visa impedir a contaminação do meio ambiente, haja vista que o lixo espalhado era levado pelo vento e, até mesmo, por animais para dentro de matas ou áreas de pastagens ao redor.

Galeria de Imagens: Divugação