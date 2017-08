Samsung Tech Institute ajuda jovens na América Latina a alcançarem seu potencial

São Paulo, 7 de agosto de 2017 – Criado para fomentar a força de trabalho de jovens, o programa Samsung Tech Institute proporciona treinamentos voltados à tecnologia e capacitação profissional. Com 231 unidades e mais de 70 mil beneficiários em todo o mundo, a iniciativa é colocada em prática em conjunto com universidades, governos locais e iniciativa privada, sendo customizada para atender às necessidades específicas de cada país em que opera.

Os programas conduzidos podem ser desde treinamentos a profissionais de serviços ao consumidor, até projetos voltados a especialistas em software. Os jovens que têm participado do Samsung Tech Institute não só têm conseguido boas oportunidades de emprego, como também estão contribuindo com o desenvolvimento de suas próprias comunidades. Saiba mais sobre algumas das mais recentes iniciativas do Samsung Tech Institute realizadas na América Latina.

Argentina: no caminho para o mercado de trabalho

Na Argentina, a Samsung conta com três Tech Institutes. Em Rio Grande, o programa inclui capacitação profissional realizada em parceria com a OSDE(Organización de Servicios Directos Empresarios) e Fundação Pescar. Os alunos recebem uma formação em novas tecnologias e atendimento ao cliente. Também passam por simulações de entrevista de emprego para que possam ir mais preparados ao mercado de trabalho.

No Tech Institute Cañuelas, os participantes passam por formação pessoal e profissional, que fica também a cargo da Fundação Pescar, e contam com os ensinamentos da empresa Visuar, que disponibiliza voluntários para explicar o funcionamento de áreas como marketing, logística, produção, qualidade, engenharia comercial, finanças e recursos humanos, entre outras.

Além disso, a Samsung criou, como parte do Tech Institute, um projeto em conjunto com o Ministério de Modernização da Argentina. Trata-se de um website que oferece cursos de formação profissional com foco em maquetes, web design, marketing online e inserção no mercado de trabalho.

Brasil: formação técnica para jovens de baixa renda

No Brasil, a empresa realizou, em 2014, uma parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, em Campinas, onde há uma turma em formação. A parceria assegura a oportunidade de formação técnica por meio da concessão de bolsas de estudos.

Neste ano, a Samsung também lançou o Code IoT, um curso online e aberto ao público voltado ao ensino de programação, eletrônica básica, robótica e desenvolvimento de aplicativos Android. Fruto de uma aliança com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, da USP, a proposta é que os alunos criem seus próprios objetos inteligentes para solucionar demandas do seu cotidiano.

Colômbia: capacitação em produtos do dia a dia

A Samsung possui duas versões do Tech Institute na Colômbia, ambas mantidas em parceria com o SENA (Serviço de Aprendizagem Nacional) e que beneficiaram mais de 1000 pessoas. O primeiro está relacionado à qualificação em manutenção e reparação de celulares e tablets.

A segunda versão do Samsung Tech Institute é focada em eletrodomésticos. A ideia do curso é preparar centenas de aprendizes por meio de simulações relacionadas à manutenção dos aparelhos, visando aumentar a competitividade dos alunos e melhorar a oferta de mão de obra qualificada ao mercado colombiano. Além disso, o curso visa melhorar as habilidades sociais dos alunos.

México: profissionais inteligentes, empresa inteligente

Pelo terceiro ano consecutivo, a Samsung Electronics México, por meio de seis de seus Centros de Serviço na Cidade do México, e em parceria com a Fundação Politécnica, do Instituto Politécnico Nacional, selecionou estudantes para receberem formação técnica com a ajuda de especialistas da empresa em áreas como manutenção, reparo e instalação de dispositivos móveis, eletrodomésticos, áudio e vídeo, bem como atividades administrativas, de acordo com os seus perfis. Com duração de quatro meses, o programa também ofereceu um curso de inglês exclusivamente para esse grupo, de acordo com competências linguísticas básicas.

A Samsung mantém ainda um acordo de colaboração com o Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey (ITESM) para gerar inovação tecnológica e tornar sua fábrica em Queretaro uma empresa inteligente. A parceria começou oficialmente em 2017 e terá a duração de cinco anos, com a participação de todos os campi do ITESM.

Como uma corporação global responsável, a Samsung visa contribuir para o benefício de todos, criando valor baseado na tecnologia e na inovação. Ao ampliar os seus programas de melhoria da acessibilidade educacional, a empresa aspira ajudar cada membro da comunidade a alcançar o seu pleno potencial e tomar a liderança em criar soluções para os problemas de hoje e do futuro.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, eletrodomésticos, sistemas de conexão e memória, sistema LSI e soluções LED. Para saber mais sobre as últimas notícias, por favor, visite a Sala de Imprensa da Samsung em http://news.samsung.com/br.