Andradina SP: Com Jamil Ono, PEN realiza evento de filiação regional

O Partido Ecológico Nacional (PEN) realizou, na noite desta sexta-feira,

evento de filiação partidária de diversas lideranças políticas da região

de Andradina, incluindo a do ex-prefeito de Andradina, Jamil Ono.

O evento contou com a presença do Presidente Nacional do PEN, Adilson

Barroso, além de autoridades como o coordenador regional, Hiroxi Kotó, a

prefeita Tamiko Inoue, vereadores, e correligionários.

O destaque da noite foi a adesão de Jamil à sigla. Ele que foi

reconhecido pelo PEN como uma das mais fortes lideranças da região

noroeste do Estado de São Paulo, sendo o primeiro prefeito reeleito da

história de Andradina, com vasta experiência político-administrativa.

“Jamil tem o caráter administrativo, habilidade e um dom de

administrador. Para nós é uma honra gigantesca ter uma pessoa da

qualidade do Jamil que vai nos eleger uma meta maior”, disse Adilson

Barroso.

“Por ser um dos nomes mais fortes da região, a filiação de Jamil para

nós é uma ação estratégica no projeto de crescimento e fortalecimento do

partido com vistas à 2018, principalmente em busca das cadeiras

estaduais e federais”, comentou o presidente municipal do PEN Andradina,

Altemar Araújo.

Fundado em 9 de agosto de 2011, o PEN (Partido Ecológico Nacional) tem

como número eleitoral o 51. Registrado em 9 de junho de 2012 o partido

acaba de completar 5 anos. Sua ideologia é baseada no ambientalismo,

democracia cristã e humanismo.

