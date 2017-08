Tamiko participa de evento com a presidente da Federação das Apaes

Andradina/Secom/Prefeitura

A prefeita Tamiko Inoue participou, na manhã desta segunda-feira (07), de uma palestra com a presidente da FEAPAES (Federação das Apaes do Estado de São Paulo), Cristiany de Castro, em um encontro que aconteceu na sede da entidade em Andradina .

A prefeita acompanhou uma apresentação do coral da Apae, juntamente com a presidente da Associação de Pais e Amigos de Andradina, Lidia Nakaguma, ressaltando que esta é uma das entidades mais importantes da sociedade andradinense.

“A inclusão é fundamental e a Apae de Andradina tem realizado um trabalho extraordinário transformando vidas, sempre com a missão de tornar as pessoas mais felizes, desenvolvendo seus dons, com muita luz e sensibilidade. Podemos ver como as crianças ampliam suas capacidades, graças ao talento desses profissionais”, comentou Tamiko.

Fundada em 1993, a FEAPAES representa as 305 Apaes instaladas no Estado de São Paulo, abrangendo 70% do território paulista. Ao todo no Brasil são mais de duas mil instituições.

Cristiany ressaltou a importância da criação de diferentes mecanismos que fortaleçam a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, já que segundo dados, no Brasil são mais de 24 milhões com necessidades especiais.

“A APAE existe para dar um apoio à pessoa atendida e a família oferecendo o melhor atendimento. O trabalho é intersetorial envolvendo saúde, educação, assistência social, e todos os poderes, como o executivo e legislativo. Porque é através dessa união de conhecimento e ações, que seremos cada vez mais fortes e exemplares na defesa das pessoas com deficiência”, disse a palestrante.

Participaram também do evento presidente da Câmara Municipal, Silas Carlos, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marcela Arai, o secretário de Saúde e Higiene Pública, Marcelo Gimenez, a secretária de Educação, Lucilene Novaes, a secretária de Promoção e Assistência Social, Elaine Vogel, além dos vereadores Edgar Dourado e Claudia Ribeiro.

