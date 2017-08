Caro editor,

Imposto de Renda: Receita abre consulta

ao 3º lote de restituição nesta terça (8)

A partir desta terça-feira (8), a Receita Federal vai liberar a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2017. O lote abrange 2.012.753 contribuintes, totalizando mais de R$ 2,8 bilhões. O lote também inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, ou ligar para o Receitafone 146.

INSS anuncia ampliação do prazo para agendamento de perícia até 21 de agosto

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ampliou para 21 de agosto o prazo para que os beneficiários do auxílio-doença, convocados pelo Diário Oficial da União, agendem nova perícia junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS. Na edição de 1º de agosto, o Diário Oficial publicou uma lista de segurados que deveriam entrar em contato com o INSS no prazo de cinco dias corridos, a partir da publicação, para saber a data da perícia, por meio da qual terão seu benefício reavaliado.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova remédio inédito para hemofilia

O registro de um medicamento inédito para o tratamento de hemofilia A foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (7). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O Zonovate (alfaturoctocogue) é um produto biológico capaz de conter hemorragias, porque possui o fator de coagulação VIII recombinante humano ausente. O Zonovate é indicado para todas as idades, e o preparo não utiliza componentes derivados de humanos ou animais.

Saques das contas inativas beneficiaram

quase 26 milhões de trabalhadores

Mais de 25,9 milhões de trabalhadores foram beneficiados com o saque de cerca de R$ 44 bilhões, relativos às contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Lei 13.446/2017 que permitia o saque das contas inativas de 10 de março até o dia 31 de julho foi iniciativa do presidente Michel Temer para retomada do crescimento da economia. O número inicial estimado de trabalhadores beneficiados pela medida era de 30,2 milhões. Esse número subiu para 32,7 milhões em razão dos cerca de 2,5 milhões acertos cadastrais realizados nas agências da Caixa durante todo o período de atendimento. Em relação à base atualizada, mais de 79% de trabalhadores realizaram o saque.

Acordo vai possibilitar aumento de 40%

na oferta de medicamento para câncer no SUS

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou nesta segunda-feira (7), em Curitiba (PR), da assinatura do acordo de transferência de tecnologia do medicamento biológico Trastuzumabe – utilizado no tratamento de câncer. A parceria vai possibilitar o atendimento de 40% da demanda do SUS pelo medicamento, o que representa mais de 100 mil doses por ano distribuídas aos pacientes. O acordo é uma das etapas da reorganização das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), divulgada no início do ano pelo Ministério da Saúde.

