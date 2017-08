08/08/2017 – Agenda do governador Geraldo Alckmin

Agenda do governador Geraldo Alckmin para terça-feira, 8 de agosto

O governador Geraldo Alckmin participa nesta terça-feira, 8, da abertura do 27º Congresso e ExpoFenabrave, na capital. A Fenabrave – Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores representa um setor que gera 3,5% do PIB brasileiro e mantém mais de 305 mil empregos em todo o território nacional.

À tarde, Alckmin assina protocolo de intenções com municípios paulistas e com outros Estados, para troca de experiências em modelo de concessões e Parcerias Público-Privadas. Desde esta segunda-feira, 7, o Governo de São Paulo promove o encontro “Missão Técnica para Concessões e PPP”, reunindo cerca de 200 secretários e gestores da Presidência da República, de 10 Estados e 40 municípios de São Paulo, além do BNDES. Com dois dias de duração, os participantes estiveram, nesta segunda, em seminário na sede da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp e, nesta terça-feira, 8, estarão no Palácio dos Bandeirantes. No último dia de evento, os participantes escolherão visitar a Linha 4-Amarela do Metrô, primeira PPP do Brasil, ou a Rodovia Tamoios.

Atualmente, São Paulo conta com 34 contratos de concessões e PPPs em andamento, que viabilizaram R$ 130 bilhões para a infraestrutura do Estado.

Evento: Abertura do 27º Congresso e ExpoFenabrave

Data: Terça-feira, 8 de agosto de 2017

Horário: 10h45

Local: Transamérica Expo Center (Auditório) – Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro – São Paulo/SP

Evento: Assinatura de protocolos para troca de experiências sobre PPPs e Concessões

Data: Terça-feira, 8 de agosto de 2017

Horário: 16h