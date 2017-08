DonaFlor Mobília apresenta lançamentos na High Design 2017

Em uma verdadeira relação de troca e parceria, as novidades ressaltam o cerne de todas as criações da marca: a união entre a identidade e a expertise de 12 anos da DonaFlor com o DNA de diferentes designers de renome internacional. Para a edição de 2017, Paulo Alves, Lattoog, Adolini+Simonini, e Rejane Carvalho Leite assinam coleções inéditas, que trazem a brasilidade da madeira, a força do alumínio e a resistência da fibra e da corda náutica. O design de Daniela Ferro também está presente no stand da marca, com peças que revelam histórias e sensações.

Com curadoria de Mila Rodrigues, as novas propostas de sofás, poltronas, mesas, cadeiras, puffs e luminárias mostram a busca incansável da empresa pela singularidade e o imprevisível, características que tornam a marca referência em móveis de área externa no Brasil e no mundo.