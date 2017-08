Faculdade Impacta abre turma para MBA de Marketing Digital

Instituição busca preparar os profissionais para os desafios do ambiente corporativo voltado para o segmento virtual

A Faculdade Impacta, instituição de ensino superior voltada para as áreas de Gestão, Design, Tecnologia da Informação e Mercado Digital, está abrindo turmas para MBA em Marketing Digital. Com início previsto para o dia 18 de setembro, a instituição vai capacitar os alunos para que possam traçar estratégias de marketing e gerar negócios, antecipando as tendências e preparando as marcas para uma realidade cada vez mais competitiva.

O curso conta com classes sobre “Neuromarketing”, “Gestão de Marketing Digital”, “Gestão e Criação de Conteúdo “Internet das Coisas”, entre outros. Com a duração de 18 meses e aulas duas vezes por semana (às segundas e quartas-feiras), a intenção é suprir com bons profissionais um mercado que está em expansão.

“Investimos nessa especialização por acreditar que os profissionais de marketing, comunicação e propaganda, que atuam nos mercados de varejo e branding, irão precisar de mais qualificação para alcançar cargos e resultados cada vez melhores”, afirma Felipe Morais, coordenador do MBA de Marketing Digital da Faculdade Impacta.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no site da universidade.

Serviço

MBA de Marketing Digital

Onde: Faculdade Impacta – Avenida Rudge, 315 – Barra Funda – São Paulo

Duração: 18 meses

Inscrições: Pelo site – http://www.impacta.edu.br/pos-graduacao-e-mba/mba-em-marketing-digital/

Sobre a Faculdade Impacta Tecnologia

Instituição de ensino superior voltada para as áreas de Gestão, Design, Tecnologia da Informação e Mercado Digital, a Faculdade Impacta Tecnologia foi criada em 2003 para suprir a falta de mão de obra qualificada e especializada do mercado. Seu portfólio de ensino completo inclui cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA. O principal objetivo é formar os futuros líderes e executivos do mercado de TI, CIOs (Chief Information Officer) e profissionais aptos a aplicar a Tecnologia da Informação nos negócios das empresas. A Instituição possui um corpo docente com mais de 40 PhDs e 60 MScs, formados pela USP, FGV e PUC, entre outras universidades de renome. Mais informações em: www.impacta.edu.br

